Глава Литвы подчеркнул, что правительство Н. Пашиняна во время выборов получило от жителей Армении надежный мандат на проведение реформ.

По словам президента, следует стремиться к вовлечению Евросоюза (ЕС) в укрепление институтов, более тесным экономическим связям с Арменией. Он подчеркнул, что Литва поддерживает Армению в деле проведения демократических реформ, и предложил помощь страны в реорганизации системы правопорядка, борьбе с коррупцией и в других сферах, сообщает президентское ведомство.

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"Для Литвы важен предстоящий саммит "Восточного партнерства", который должен определить дорожную карту сотрудничества этого региона и ЕС. Мы готовы делиться опытом, делегировать экспертов своей страны с тем, чтобы помочь Армении твердо идти по пути демократии", – сказал Г. Науседа.

Он отметил, что 30 лет назад Литва стала первой страной, признавшей независимость Армении, и что нынешний год – особенный для Армении и Литвы, поскольку страны отмечают 30-летие установления дипломатических отношений.