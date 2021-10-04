Глава Литвы подчеркнул, что правительство Н. Пашиняна во время выборов получило от жителей Армении надежный мандат на проведение реформ.
По словам президента, следует стремиться к вовлечению Евросоюза (ЕС) в укрепление институтов, более тесным экономическим связям с Арменией. Он подчеркнул, что Литва поддерживает Армению в деле проведения демократических реформ, и предложил помощь страны в реорганизации системы правопорядка, борьбе с коррупцией и в других сферах, сообщает президентское ведомство.
"Для Литвы важен предстоящий саммит "Восточного партнерства", который должен определить дорожную карту сотрудничества этого региона и ЕС. Мы готовы делиться опытом, делегировать экспертов своей страны с тем, чтобы помочь Армении твердо идти по пути демократии", – сказал Г. Науседа.
Он отметил, что 30 лет назад Литва стала первой страной, признавшей независимость Армении, и что нынешний год – особенный для Армении и Литвы, поскольку страны отмечают 30-летие установления дипломатических отношений.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Депутат о выплате в 100 евро: некоторые пенсионеры останутся в дураках? (3)
Соцмин Литвы предлагает привитым от коронавируса...
Ученый о серьезности ситуации: 2-3 недели назад еще была искра надежды (32)
Если предположить, что темпы пандемии сохранятся, то...
Советник премьер-министра: планируют не выдавать "паспорт возможностей" после тестирования (59)
Пока в Литве от "паспорта возможностей" отказываться...
Карта Литвы по-прежнему темнеет: количество "черных" муниципалитетов достигло более 40 (4)
Эпидемиологическая карта муниципалитетов Литвы...
Сбежавшие из лагеря мигранты просто вызвали такси: самые странные истории нелегалов
МВД Литвы признал, что из лагерей сбежало больше 700...