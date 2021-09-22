Выступая во вторник на Генеральной Ассамблее ООН, руководитель страны еще раз подчеркнул, что наплыв мигрантов является гибридной атакой.

"Уже несколько месяцев Литва реагирует на беспрецедентную гибридную атаку. Беларусь, искусственно создавшая и направившая потоки нелегальной миграции, стремится оказать политическое давление на Евросоюз. Литва строго отметает такие попытки разжигания розни и призывает ООН решить этот вопрос", – сказал Г. Науседа.

Он акцентировал важность солидарности всех стран.

"Мы все должны активно бороться с незаконной доставкой лиц, разрушать модель деятельности нелегальных торговцев людьми, сдерживать мигрантов от того, чтобы рисковать собственной жизнью. Требуются серьезные дискуссии о том, как не разрешать одной стране посредством незаконной миграции оказывать давление на другую страну", – отметил президент.

"Мы должны четко заявить, что людей нельзя использовать как инструменты", – добавил он.

В этом году в Литву через границу с Беларусью незаконно попали более 4,1 тыс. мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки.

Вильнюс обвиняет минский режим в организации потока мигрантов и называет это гибридной агрессией. В связи с этим в стране объявлена экстремальная ситуация.

Глава государства также акцентировал, что президентские выборы в соседней стране, победителем которых в прошлом году был объявлен Александр Лукашенко, были сфальсифицированными, а любые попытки объединения общества подавляются силой.

В своей речи президент Литвы также поднял и проблему продолжающейся аннексии Крыма, призывая международную общественность усиливать политику непризнания и защищать права местных жителей.