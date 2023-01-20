Науседа поздравил ЕП с принятием резолюции о создании трибунала для России: это важный шаг вперед

"Поздравляю Европарламент с принятием резолюции о создании специального трибунала по расследованию преступления агрессии против Украины. Это важный шаг вперед", - написал глава государства в своем Twitter-аккаунте.
"Я надеюсь, что к этой инициативе присоединятся и другие международные партнеры и мы объединим усилия для привлечения российского режима к ответственности", - добавил Г. Науседа.
ELTA напоминает, что в четверг члены Европарламента в очередной раз призвали к созданию специального международного трибунала для расследования преступлений политических и военных лидеров России и их союзников в Украине.
Преступления, совершенные российскими войсками в Буче, Ирпене и многих других городах Украины, свидетельствуют о жестокости войны, поэтому важно предпринимать координированные международные действия для определения ответственности виновных в войне, отмечается в резолюции Европарламента.
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