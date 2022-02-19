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Президент Литвы Гитанас Науседа, который в пятницу встретился с вице-президентом США Камалой Харрис, говорит, что Вашингтон рассматривает вопрос о том, как укрепить страны Балтии.
Науседа после встречи с Камалой Харрис: США думают об укреплении Балтийских стран
© Reuters / Scanpix

Науседа и лидеры других Балтийских стран встретились с Харрис на фоне напряженности из-за вероятного вторжения России в Украину.

"Было сказано, что сейчас как раз рассматривается вопрос об укреплении Балтийских стран, поскольку эти угрозы, которые имеют место, требуют ответа как в формате НАТО, так и от наших союзников, прежде всего, от США", - приведены слова президента в сообщении, распространенном Группой по коммуникации президентского ведомства.

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"Думаю, что они сейчас в процессе и вскоре должны быть определенные решения", - добавил руководитель страны.

Науседа сказал для пресс-релиза, что военное присутствие США в регионе является самым надежным фактором сдерживания России, а Литва рассчитывает на постоянное присутствие военных США в стране.

Глава государства выразил убеждение, что министры обороны Балтийских стран смогут обсудить конкретную помощь США с главой Пентагона Ллойдом Остином, который в субботу посетит Вильнюс.

США с 2019 года в Литве на ротационной основе размещают свои батальоны численностью примерно 500 человек.

Президент на встрече в Мюнхене сказал, что ситуация с безопасностью в Европе и конкретно в Балтийском регионе ухудшается, Россия продолжает стягивать войска к границе Украины и в Беларусь, повышая риск военной эскалации, говорится в сообщении.

По словам главы государства, особую обеспокоенность вызывает у Литвы военная интеграция России и Беларуси, потому что это существенно меняет ситуацию с безопасностью в регионе.

На встрече с вице-президентом США и руководителями стран Балтии, президент подчеркнул необходимость усиления сдерживания в Балтийском регионе посредством увеличения военного присутствия союзников.

Глава государства также подчеркнул, что от событий возле украинской границы зависит и безопасность всего евроатлантического пространства.

"Мы обязаны единодушно поддержать Украину всеми возможными средствами", - говорится в сообщении.

В начале встречи с лидерами Балтийских стран Харрис заявила, что Вашингтон твердо настроен защищать своих союзников в условиях напряженности с Россией, обязательства американцев "тверды, как сталь".

Позднее в пятницу Науседа встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

По его словам, действия России в регионе оказывают прямое воздействие на оборону НАТО и сдерживание, поэтому союзникам следует оставаться бдительными, едиными и быть готовыми к любому сценарию.

"Нам следует усиливать сдерживание и оборону во всей восточной части Альянса, включая Балтийский регион, с учетом специфики безопасности этого региона. Военное присутствие союзников и быстрое подкрепление в случае кризиса - важный элемент сдерживания и обороны", - сказал президент.

В связи с тем, что Москва сконцентрировала вблизи Украины более 100 тыс. военнослужащих и военную технику, Запад опасается вероятного военного вторжения в эту страну.

Киев в пятницу предупредил, что численность стянутых к границам Украины российских войск возросла до 149 тыс. Украинское руководство и лидеры сепаратистов на Востоке страны обвиняют друг друга в обстрелах.

Невзирая на заявления Москвы об отводе войск, лидеры НАТО и западных государств утверждают, что не видят заметных признаков того, что это происходит на самом деле, и объявляют о готовности Альянса как к дипломатическому разрешению кризиса, так и к возможной агрессии.

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