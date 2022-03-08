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Президент Литвы Гитанас Науседа в понедельник беседовал по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским и призвал Запад "сделать еще больше" ради этой страны, переживающей вторжение России.
Gitanas Nausėda ir Volodymyro Zelenskio atspindys
Gitanas Nausėda ir Volodymyro Zelenskio atspindys
© DELFI / Domantas Pipas

"Мы говорили о помощи Запада. Да, немало уже сделано, но мы должны сделать еще больше: вооружения, гуманитарная помощь, ужесточение санкций для России. Ускорение интеграции Украины в Евросоюз", - написал Науседа в фейсбуке.

По словам президента, Зеленский заверил его, что "готов держаться до победы".

"Мы все знаем, что Украина ее одержит", - написал он.

Науседа заверил украинского коллегу, что вся Литва поддерживает его страну и народ.

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"Мы каждый день делаем все, на что способны и можем, чтобы помочь украинцам. От конкретной помощи боеприпасами, медикаментами, убежищем, вещами - до поддержки и борьбы против российских пропагандистов в электронном пространстве", - сказал литовский президент.

Зеленский в твиттере написал, что обсудил с Науседой военную и гуманитарную ситуацию в Украине и договорился о дальнейших шагах для Украины в свете ее устремлений вступить в ЕС.

"Мы чувствуем поддержку Литвы", - сказал президент Украины.

Российское вторжение в Украину продолжается уже полторы недели.

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