Науседа после беседы с Зеленским: демократический мир должен действовать незамедлительно

"Только что разговаривал с Зеленским. Ситуация в Украине только ухудшается. Киев под ударом. С каждым часом все больше жертв среди мирного населения. Украинцы сильные и достойные, но демократический мир должен помочь. Мы должны действовать сейчас!", — написал Науседа в пятницу в социальной сети Twitter.
Президент России Владимир Путин, некоторое время назад разместивший у границ Украины 150-200 тысяч. военных, объявил о военном вторжении в эту страну рано утром в четверг. Россия наносила авиационные и ракетные удары по различным районам страны, в том числе вблизи Киева, сейчас туда направляются ее танки и войска.
В четверг в Брюсселе лидеры Евросоюза договорились о введении новых санкций для финансового, энергетического и транспортного секторов России, а также ограничений на торговлю товарами двойного назначения, ограничений на экспорт и его финансирование. Лидеры ЕС также решили добавить больше россиян в предыдущий санкционный список.
Науседа заявил, что на Совете руководителей ЕС высказывался за отключение России от системы межбанковских расчетов SWIFT, но общего решения по этому вопросу найдено не было.
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