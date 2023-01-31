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Президент Литвы Гитанас Науседа подтвердил, что во время саммита НАТО в Вильнюсе в июле в Литву прибудет и президент Соединенных Штатов Америки (США) Джо Байден.
Joe Bidenas ir Gitanas Nausėda
Joe Bidenas ir Gitanas Nausėda
© Scanpix / Reuters

"В любом случае президента США мы увидим в Литве в этом году, в этом я не сомневаюсь. И это будет 11-12 июля текущего года, когда примем всех лидеров стран НАТО и стран-партнеров в Вильнюсе и обсудим очень важные вопросы региональной безопасности и безопасности Литвы", - во вторник в Кедайняй заявил журналистам Г. Науседа.

ELTA напоминает, что саммит НАТО пройдет в Вильнюсе 11-12 июля 2023 года. Повестка саммита в Вильнюсе будет сосредоточена на укреплении коллективной обороны альянса и усилении сдерживания, а также на увеличении помощи Украине.

В начале 2023 г. генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что будут проведены новые переговоры о расходах на оборону, так как некоторые члены выразили желание увеличить текущий минимальный уровень.

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