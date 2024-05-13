Науседа поблагодарил членов штаба: вы позволили нам с Дианой идти с высоко поднятой головой

"Самое главное для политика – иметь совесть и помнить, что он обещал. Потом можно объяснять, что чего-то не удалось найти, но ты должен сделать все, чтобы выполнить свое обещание. Мы старались это сделать. Конкуренты говорят, что нам не удалось, мы думаем иначе. А в конечном итоге решать будет народ Литвы. Я хочу поблагодарить всех без исключения за то, что позволили нам с Дианой идти с высоко поднятой головой", - сказал Г. Науседа, поблагодарив членов штаба в воскресенье вечером.

"Все эти пять лет мы верили в те вещи, которые важны для меня. Я знаю, что они важны и для вас. Неважно, к какой партии вы принадлежите, есть вещи, которые важны, и эти вещи не меняются. Иногда они отодвигаются на второй план, иногда забываются, иногда возникают другие вещи, но они никуда не исчезают, они всегда здесь. Форма вопросительного знака продолжает существовать и говорит: когда вы вспомните об уязвимых группах, когда вы вспомните о детях, семьях, ужасных дорогах", - сказал Г. Науседа.