Науседа поблагодарил членов штаба: вы позволили нам с Дианой идти с высоко поднятой головой

"Самое главное для политика – иметь совесть и помнить, что он обещал. Потом можно объяснять, что чего-то не удалось найти, но ты должен сделать все, чтобы выполнить свое обещание. Мы старались это сделать. Конкуренты говорят, что нам не удалось, мы думаем иначе. А в конечном итоге решать будет народ Литвы. Я хочу поблагодарить всех без исключения за то, что позволили нам с Дианой идти с высоко поднятой головой", - сказал Г. Науседа, поблагодарив членов штаба в воскресенье вечером.
Президент подчеркнул, что пока не рассматривает первые результаты выборов, и поблагодарил сотрудников штаба за упрочение общих ценностей.
"Все эти пять лет мы верили в те вещи, которые важны для меня. Я знаю, что они важны и для вас. Неважно, к какой партии вы принадлежите, есть вещи, которые важны, и эти вещи не меняются. Иногда они отодвигаются на второй план, иногда забываются, иногда возникают другие вещи, но они никуда не исчезают, они всегда здесь. Форма вопросительного знака продолжает существовать и говорит: когда вы вспомните об уязвимых группах, когда вы вспомните о детях, семьях, ужасных дорогах", - сказал Г. Науседа.
В воскресенье прошли президентские выборы и референдум о сохранении гражданства. Чтобы проголосовать на выборах главы страны, к урнам для голосования пришли 59,37 проц. граждан.
За пост главы страны боролись 8 кандидатов – баллотирующийся на второй срок Гитанас Науседа, выдвинутая консерваторами премьер Ингрида Шимоните, представитель Партии свободы, бывший председатель Конституционного суда Дайнюс Жалимас, самовыдвиженцы Игнас Вегеле и Эдуардас Вайткус, основатель партии "Неманская заря" Ремигиюс Жемайтайтис, выдвинутый Союзом демократов "Во имя Литвы" Гедримас Еглинскас и председатель Партии труда Андрюс Мазуронис.