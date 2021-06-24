Он утверждал, что принял это решение, потому что "проблемы не решаются письмом".
"Да, мы его не подписали, потому что я убежден, что письма не решают проблем", - заявила Г. Науседа журналистам в Брюсселе в четверг перед саммитом ЕС.
Он рассказал о письме, подписанном 17 лидерами ЕС в преддверии саммита сообщества. Оно было инициировано принятием Венгрией закона, запрещающего несовершеннолетним доступ к любым материалам о ЛГБТК.
Хотя в письме прямо не упоминается Венгрия, в документе осуждаются "угрозы основным правам, в частности принципу недискриминации по признаку сексуальной ориентации".
Г. Науседа заявил, что надеется, что осенью Литва сможет регулировать отношения между лицами одного пола, рассмотрев все аргументы и соблюдая Конституцию страны и другие законы.
"Мы сделаем это как суверенное государство", - сказал президент.
"Никто не может указывать нам или давать указания о том, как мы должны решать эту проблему, существование которой я признаю, и я действительно хочу, чтобы были гарантированы цивилизованные права этих людей", - добавил он.
Весной Сейм Литвы отклонил закон, которым вводилось гендерно-нейтральное партнерство. Инициаторы обещают осенью вернуть на рассмотрение усовершенствованный закон.
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