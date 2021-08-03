Науседа: охрана внешней границы – дело всего ЕС, реакция должна быть быстрой

Он заявил это во время телефонного разговора с председателем Совета глав Европы (СГЕ) Шарлем Мишелем.
"Охрана внешней границы Европейского Союза - дело всего ЕС. Солидарная реакция Европы должна быть быстрой", - цитируют слова Г. Науседы в распространенном в понедельник пресс-релизе.
Президент Литвы и глава СГЕ договорились, что действия режима должны оцениваться как гибридная атака, направленная не только против Литвы, но и против всего ЕС, поэтому необходимо задействовать все дипломатические силы и направить усилия всех стран Содружества на усиление охраны границы.
Г. Науседа подчеркнул, что режим А. Лукашенко продолжает использовать миграцию как инструмент политического давления, пугает прибытием экстремистов и целенаправленно отправляет нелегальных мигрантов к белорусско-литовской границе.
Г. Науседа поблагодарил за уже оказанную как дипломатическую, так и физическую помощь, однако также рассказал о потребности Литвы в срочной помощи от ЕС – в дополнительных человеческих и финансовых ресурсах, в посредничестве ЕС при высылке мигрантов, ресурсах и оборудовании для барьера на границе.
Границу Литвы с территории Беларуси в этом году уже пересекли больше 4 тыс. нелегальных мигрантов. Это количество в 40 раз выше, чем число мигрантов за весь 2020 год. Литва объявила экстремальную ситуацию из-за возросшего уровня нелегальной миграции. Официальные лица страны считают, что это организованная акция минского режима против Литвы.
В понедельник министр внутренних дел Агне Билотайте подписала приказ, которым разрешила пограничниками разворачивать нелегальных мигрантов и направлять их на пограничные пункты или в дипломатические представительства.
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