aA
Президент Литвы Гитанас Науседа в четверг обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским напряженную ситуацию с нелегальной миграцией на границе Литвы и Беларуси.
Gitanas Nausėda ir Volodymyras Zelenskis
Gitanas Nausėda ir Volodymyras Zelenskis
© DELFI / Domantas Pipas

Во время телефонной беседы президенты также обсудили движение вооруженных сил России у восточной границы Украины, информировало президентское ведомство.

Г. Науседа в беседе с украинским лидером подчеркнул, что сегодня имеет место исключительно сложная ситуация на границе Европейского союза (ЕС) и Беларуси, когда тысячи прилетевших с Ближнего Востока и из Африки людей "караванами направлены штурмовать границу ЕС".

Статьи по теме:
Перекрыть газ и транзит. Лукашенко пригрозил ответом ЕС на пятый пакет санкций  (142)
Сейм Литвы на три месяца продлил полномочия военных на границе с Беларусью  (5)

По словам Г. Науседы, множество видеозаписей, фотографий и других доказательств демонстрируют участие вооруженных должностных лиц Беларуси в управлении потоками прибывших в эту страну людей и направлении их на определенные участки границы Польши, Литвы и Латвии.

"Нарастание угрозы на границе с Беларусью не является проблемой только Польши или Литвы – это дело всего ЕС и вопрос безопасности всего региона", – сказал руководитель Литвы.

Президенты также обсудили движение вооруженных сил России у восточной границы Украины.

Как утверждает президентское ведомство, руководители Литвы и Украины пришли к единому мнению, что ухудшение ситуации на границе требует "безотлагательных решений и действий на европейском и международном уровне", поэтому необходимо скоординировать действия и оказывать давление на ведомства ЕС и международное сообщество.

Президент также поблагодарил главу Украины за поддержку и предлагаемую помощь в отражении предпринимаемой белорусским режимом гибридной атаки.

Лидеры двух стран также обсудили "вызывающую обеспокоенность в гуманитарном отношении" ситуацию находящегося сейчас в заключении бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

С понедельника на границе с Польшей с белорусской стороны скопились тысячи нелегальных мигрантов. Из-за опасений подобного сценария и на границе Беларуси с Литвой со среды в приграничных самоуправлениях и на участке границы введено чрезвычайное положение, дежурят усиленные наряды пограничников и военных.

В этом году из Беларуси в Литву незаконно попало почти 4,2 тыс. мигрантов, преимущественно иракцы. Литва и другие страны Запада обвиняют минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной атакой.

В свою очередь, Украина на прошлой неделе заявила, что Россия после военных учений оставила десятки тысяч военных недалеко от ее границы, чтобы оказывать давление на соседнюю страну. В социальных сетях появились видеозаписи массовой переброски военной техники в юго-западной части России вблизи Украины.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Польша не считает мигрантов на границе с Беларусью беженцами (22)

Представитель МИД Польши заявил, что его страна ни под...

Cуд в Тбилиси начинает процесс над Саакашвили (3)

Тбилисский городской суд требует присутствия бывшего...

Продолжающий голодовку Саакашвили отказался от лекарств (12)

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили ,...

TOP новостей

Парламент Литвы отклонил вето президента в связи с поправками о платных тестах для непривитых  платить придется с декабря (69)

В парламенте Литвы в четверг было отклонено вето...

"Delfi. Главное": что делает Литва для выхода из мигрантского кризиса, как ситуацию оценивают в Германии? Интервью с вице-министром иностранных дел Литвы (40)

После попыток штурма польской границы, мигранты,...

Премьер-министр обратилась к жителям Литвы: перед лицом угрозы мы должны оставаться сплоченными (197)

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните обратилась к...

Закрытые на карантин граждане Латвии нашли выход: едут за покупками в Литву (21)

В Латвии с 21 октября действует жесткий карантин,...

Коронавирус в Литве: 2639 новых случаев и 25 смертей

За минувшие сутки в Литве было выявлено 2639 новых...