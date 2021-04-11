Как сообщает президентское ведомство, во время онлайн-беседы Г. Науседа выразил поддержку президенту Молдавии, которая добивается перемен и высказывается за амбициозные реформы в стране.
"Литва и Молдавия демонстрируют четкую готовность стремиться к более тесному сотрудничеству, поскольку эта страна выбрала евроинтеграционный путь. Решимость и выбор президента М. Санду очень нужны Молдавии, чтобы проводить в жизнь реформы и идти на сближение с Европейским союзом (ЕС)", - сказал Г. Науседа.
В части беседы о ситуации с пандемией и борьбе с коронавирусом президент информировал руководителя Молдавии, что Литва рассматривает возможность поделиться вакцинами с этой страной, когда их количество в Литве будет достаточным.
"Глава государства подчеркнул, что активно поддерживает механизм передачи вакцин ЕС государствам-членам "Восточного партнерства" и регулярно поднимает этот вопрос на заседаниях Европейского совета", - говорится в сообщении.
Президенты также выразили обеспокоенность в связи с участившимися нарушениями перемирия в Украине и нарастающей демонстрацией военной мощи России на границе с Украиной.
Президенты Литвы и Молдавии договорились встретиться в ближайшее время, как только позволит эпидемиологическая ситуация.
Молдавия является активным членом "Восточного партнерства" ЕС с самого начала этой инициативы в 2009 году. В 2014 году был подписан договор об ассоциированном членстве Молдавии и ЕС.
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