Науседа обратился к украинскому народу: мы сделаем все возможное, чтобы помочь Украине вступить в ЕС

 
ELTA
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Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
ФОТО: DELFI / Žygimantas Gedvila

По случаю 10-й годовщины Революции на Майдане президент Литовской Республики Гитанас Науседа обратился к народу Украины.

В своем обращении глава Литвы подчеркнул, что украинский народ, который 10 лет назад встал на защиту своего европейского выбора, объединился во имя справедливости, свободы и демократии, доказал, что он – неудержимая сила. По словам президента, в те холодные месяцы благодаря мужественному и не сдавшему своих позиций украинскому народу родилось новое Украинское государство, указывается в сообщении Группы по вопросам коммуникации Офиса президента.

"Сегодня, несмотря на жестокую агрессивную войну России, Украина все больше приближается к Европе. Начало переговоров о вступлении в ЕС в декабре является еще одним важным этапом. Народ Литвы будет ждать вас. Мы будем поддерживать вас и сделаем все возможное, чтобы помочь вам вступить в Европейский союз и НАТО", - отметил глава Литвы.

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