Науседа обратился к украинскому народу: мы сделаем все возможное, чтобы помочь Украине вступить в ЕС

В своем обращении глава Литвы подчеркнул, что украинский народ, который 10 лет назад встал на защиту своего европейского выбора, объединился во имя справедливости, свободы и демократии, доказал, что он – неудержимая сила. По словам президента, в те холодные месяцы благодаря мужественному и не сдавшему своих позиций украинскому народу родилось новое Украинское государство, указывается в сообщении Группы по вопросам коммуникации Офиса президента.