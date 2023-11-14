Науседа о встрече с премьер-министром Венгрии: "у нас состоялся совершенно нормальный разговор"

 
ELTA
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Vengrijos ministras pirmininkas Viktoras Orbanas, Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda
Vengrijos ministras pirmininkas Viktoras Orbanas, Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

Президент Литвы Гитанас Науседа в Берлине встретился с критикуемым в Евросоюзе премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. По словам главы Литвы, в ходе встречи была возможность обсудить отношение Будапешта к России, развязавшей войну в Украине.

"Всегда нужно говорить. Я верю в силу диалога, и когда ты говоришь с очень четкими аргументами, к ним прислушиваются, и это также определяет позицию тех стран, которые, как мы считаем, находятся по другую сторону баррикад. Вчера у нас состоялся совершенно нормальный разговор", - сказал президент.

Во время неформальной дискуссии с В. Орбаном и руководителям других стран Г. Науседа также напомнил о недавнем заявлении премьер-министра Венгрии о том, что политика поддержки Украины была неправильной и не принесла результатов.

"Я задал риторический вопрос самому Орбану – представляет ли он, что было бы, если бы эта поддержка не была оказана и какие угрозы возникли бы не только для всего восточного фланга, но и для самой Венгрии? Дискуссия была интересной", - сказал Г. Науседа.

Как сообщает Офис президента, встреча глав европейских стран в Берлине – одна из нескольких дискуссий круглого стола, в ходе которых лидеры ЕС стремятся подготовиться к решениям о приоритетах в новом политическом цикле, которые будут рассматриваться весной 2024 года в Европейском совете.

В понедельник президент отправился с рабочим визитом в Берлин, где встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Олафом Шольцем.

Г. Науседа ранее, на заседании Европейского совета, состоявшемся в конце октября, раскритиковал премьер-министра Венгрии В. Орбана за его встречу с президентом России В. Путиным.

В. Орбан, встретившийся в середине октября с президентом России В. Путиным, возмутил этим шагом лидеров стран ЕС. Чуть позже премьер-министр Венгрии заявил, что гордится своими связями с Москвой. Встреча также удивила партнеров Венгрии по НАТО.

Премьер Венгрии неоднократно высказывался против санкций, введенных Западом против Москвы после нападения на Украину.

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