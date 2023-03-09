"Сегодня на встрече было отмечено, что у нас есть два очень важных приоритета, я бы даже не хотел их как-то ранжировать: это безопасность нашего государства и сокращение социальной изоляции. У нас действительно очень широкий политический консенсус по вопросу национальной безопасности, и я надеюсь, что мы и дальше будем работать в направлении того, чтобы сделать государство более безопасным, государство и общество более устойчивыми как к внешним, так и к внутренним угрозам", - после встречи с правлением Сейма в Президентуре сказал Г. Науседа.

Между тем, говоря о втором приоритете – сокращении социальной изоляции – глава государства отметил, что муниципальные выборы показали, что самоуправления становятся все более значимой частью власти.

"У людей все больше ожиданий, связанных с муниципалитетами, и для этого они более активно участвуют в выборах и выбирают ту власть, которая, по их мнению, должна быть избрана. Очень важно, чтобы в этой ситуации, когда растет инфляция, когда появляются дополнительные вызовы для нашего экономического роста, тенденции замедления мировой экономики, энергетического кризиса, мы находили социально чувствительные решения и предлагали людям такие решения, которые помогают, в первую очередь, компенсировать последствия инфляции, во-вторых, помогли бы контролировать саму инфляцию", - подчеркнул президент.

Г. Науседа отмечает, что в масштабах ЕС уже найдены решения относительно цен на энергоносители. По его словам, результат этого уже виден и в Литве.

"В отношении цен на энергоносители такие решения на уровне ЕС уже найдены, и мы видим, что цены на энергоресурсы постепенно уравновешиваются, инфляция перекинулась в область продуктов питания и других товаров, и мы должны сделать все, чтобы доходы людей увеличивались (…)", - сказал он.

Глава страны также отмечает, что одним из важных вопросов весенней сессии Сейма является проект налоговой реформы.

"Налоговая реформа не должна ассоциироваться с очередным увеличением налогового бремени. Это действительно не должно быть целью. В налоговой системе нам не хватает справедливости. В налоговой системе те, кто зарабатывают меньше, иногда платят больше, чем те, кто зарабатывает много. И это действительно нехорошая практика", - сказал Г. Науседа.

По его словам, в ходе встречи также состоялся обмен мнениями по налогообложению сверхдоходов банков.

"Я думаю, что все государственные учреждения должны быть открыты для обсуждения и искать решения, которые были бы наиболее полезными для жителей Литвы", - подчеркнул Г. Науседа.

Президент также подчеркнул, что необходимо решить застрявший вопрос реформы госслужбы.

"Мы должны искать такую ​​модель государственной реформы, которая не ликвидировала бы госслужбу как таковую и ее исключительность, а позволила бы ей работать более эффективно и служить потребностям общества", - добавил он.