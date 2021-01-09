"Этот отвратительный цинизм не может продолжаться. Попытки использовать связи, известность, влиятельных знакомых или родственников для получения вакцины раньше других подрывают саму идею справедливости в государстве. Это позорный пережиток советского поведения, который, как ни парадоксально, мы наблюдаем накануне 30-летия 13 января.

Кого обманывают те, кто летит без очереди? Борющиеся с коронавирусом медики, пациенты в больницах, пожилые люди в домах опеки. Государство. Каждый из нас. Минздрав не имеет права прикрываться ответственностью больниц или расследованиями, которые неизвестно сколько времени занимают", - написал Г. Науседа в Facebook.

По словам президента, справедливость и эффективность процесса вакцинации сегодня является одной из важнейших обязанностей Минздрава.

"Нам нужны быстрые решения, которые предусматривают взятие на себя ответственность за людей, которые заботятся только о своей шкуре. Необходимо описать и управлять всем процессом вакцинации, контролировать его в больницах, при необходимости назначать ответственных за это людей.

Если мы не договоримся иначе, я вижу смысл в том, чтобы установить строгую ответственность для нарушителей режима вакцинации. Однако для этого сначала требуется четкая, подробная и не предусматривающая интерпретации процедура вакцинации, подготовленная Министерством здравоохранения.

В понедельник утром я поговорю об этом с премьер-министром и министром здравоохранения, от которых жду предложений по решениям, а не сожаления", - написал Г. Науседа.



