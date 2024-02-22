Науседа о сборах подписей для участия в президентских выборах: не торопись, и будешь первым

"Не торопись, и будешь первым – гласит народная мудрость", - заявил в четверг журналистам Г. Науседа, добавив, что у него нет возможности тратить много времени на предвыборную кампанию.

"На этот раз у нас очень небольшой избирательный штаб, потому что другие люди выполняют повседневную работу Офиса президента. Я сам не могу уделить этому такое же внимание, как в 2019 году. Поверьте, подписей будет больше, чем нужно", - сказал политик.

По словам президента, большинство кандидатов соберут необходимые подписи.

"Подождем 12 мая. Выясним, кто первый и второй", - добавил он.

В среду, после того как большинству кандидатов раздали листы для сбора подписей и разрешили избирателям подписаться в электронном виде, И. Шимоните к вечеру того же дня собрала необходимые 20 тыс. подписей.