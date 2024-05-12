2024.05.12 23:59

Науседа о решении Путина сменить Шойгу: это делается для внутреннего рынка

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что решение Владимира Путина сменить министра обороны Сергея Шойгу принято для продолжения войны в Украине. По словам главы Литвы, это шаг, рассчитанный на внутренний рынок.

"Я настолько не верю в этот режим, что не верю и в их мотивацию, их решения. Все это делается для внутреннего рынка, все это делается для продолжения этой войны и давайте не будем питать иллюзий, что Владимир Путин готов к каким-то мирным переговорам, он чувствует, что теперь взял на себя инициативу войны, он видит задержку поддержки Украины со стороны Запада и чувствует себя способным делать то, что делает. Другого способа остановить это, кроме как эффективно поддерживать Украину, просто нет, главное – сделать это быстро", - сказал журналистам в воскресенье Г. Науседа.

Российское государственное новостное агентство сообщило, что президент России Владимир Путин в воскресенье заменил министра обороны Сергея Шойгу, и на его место назначил экономиста Андрея Белоусова.

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