Науседа о решении Путина сменить Шойгу: это делается для внутреннего рынка

"Я настолько не верю в этот режим, что не верю и в их мотивацию, их решения. Все это делается для внутреннего рынка, все это делается для продолжения этой войны и давайте не будем питать иллюзий, что Владимир Путин готов к каким-то мирным переговорам, он чувствует, что теперь взял на себя инициативу войны, он видит задержку поддержки Украины со стороны Запада и чувствует себя способным делать то, что делает. Другого способа остановить это, кроме как эффективно поддерживать Украину, просто нет, главное – сделать это быстро", - сказал журналистам в воскресенье Г. Науседа.