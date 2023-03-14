Науседа: необходимы решения по нелегальной миграции

"Это не новая критика или как иначе ее назвать. Действительно, есть политические силы, которые ставят права человека во главу угла, и мы полностью понимаем такой подход", — заявил Г. Науседа журналистам в Страсбурге.

Однако президент подчеркивает, что миграция, с которой столкнулась Литва, носит совершенно иной характер.

"Но моя мысль предельно проста: мы, наверное, не можем мешать в одну кучу разные формы миграции: миграцию, вызванную экономической, социальной миграцией, просто люди покидают зону боевых действий и тому подобное, но мы имеем дело с другой формой миграции, с которой сталкиваемся со стороны Беларуси", — сказал Г. Науседа.

"И не только мы, но и наши соседи. Когда миграция или люди выбираются в качестве орудия для дестабилизации ситуации на границе и в таком случае у нас должна быть, на мой взгляд, не только иная правовая база, но и алгоритмы действий в таком случае", – добавил он.

Тем не менее Г. Науседа подчеркивает, что многие европейские страны признают, что "Литва действительно хорошо справилась с этой нелегальной миграцией и действительно решала эту проблему достаточно эффективно".

"И очень хотелось бы, чтобы нам все-таки удалось найти решения в этой области. Потому что чем дольше эти процессы будут находиться в этой неопределенной ситуации, тем больше соблазнов и возможностей предоставим диктаторам вокруг нас снова и снова использовать нелегальную миграцию, инструментализированную миграцию против нас. Именно об этом я и говорил, отвечая на эти вопросы", – подчеркнул президент.