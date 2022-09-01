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Европейская Комиссия, в отличие от некоторых, пытающихся объяснить иначе, имеет право разъяснять механизм осуществления санкций, в том числе и по калининградскому транзиту, сказал президент Гитанас Науседа.
Tranzitas į Kaliningradą.
Tranzitas į Kaliningradą.
© AP/Scanpix

По его словам, вначале, до реального вступления санкций в силу, в истории калининградского транзита не было полного разъяснения, но когда настал момент вступления в силу, разъяснение было представлено.

"Мы высказали свое мнение Европейской Комиссии – как мы видим положение. Наше мнение учли, решение приято. По правде говоря, не очень понимаю, почему этот вопрос надо поднимать снова и снова", – сказал в среду Г.Науседа телеканалу Delfi TV.

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"По своей важности и весу в общем механизме санкций это не первоочередной вопрос и он совершенно не имеет никакого влияния на ту или иную ситуацию с режимом Путина", – добавил президент.

По словам руководителя страны, сегодня видно, что режим Путина, даже сжигая газ впустую и обогревая воздух, зарабатывает на газе достаточно много, так как цена на газ выросла в 10 раз.

"Это должно вызывать у всех нас большую головную боль. Что делать с этим режимом – так как наши санкции, какими бы жесткими они не были, влияют на этот режим лишь частично", – сказал президент.

Как ранее сообщала Elta, после вступления 17 июня в силу санкций ЕС Литва ограничила транзит в Калининград стали и черных металлов. По утверждению ответственных учреждений, этот запрет был основан на санкциях ЕС, предусмотренных еще весной. Россия же считала остановку транзита в Калининград незаконной и беспрецедентной и пригрозила ответом, который повлияет на всех жителей Литвы.

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