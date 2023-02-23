"Президент Байден упомянул, что приглашал президента Зеленского приехать, вторил ему и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Так что нашего друга, президента Зеленского, действительно ждут в Вильнюсе, и я думаю, что он очень серьезно рассмотрит эту возможность", - в четверг радиостанции "Žinių radijas" сказал Г. Науседа.
Президент подчеркнул, что В. Зеленского ждут в Вильнюсе независимо от того, является ли Украина членом НАТО, потому что это страна, непосредственно вовлеченная в военный конфликт, НАТО безоговорочно поддерживает Киев в войне, и вопросы Украины будут составлять большую часть повестки встречи в Вильнюсе.
"Президента Зеленского, без сомнения, ждут в Вильнюсе, независимо от того, является Украина членом НАТО или нет, потому что это страна, непосредственно вовлечена в военный конфликт, и в этой войне мы, НАТО, безоговорочно поддерживаем Украину. Поэтому вопросы Украины будут составлять очень серьезную и большую часть нашей повестки в Вильнюсе, поэтому было бы наиболее уместно, если бы мы смогли увидеть президента Украины вживую, а не дистанционно", - сказал глава страны.
"Одна такая живая встреча перевешивает десяток дистанционных встреч, потому что у нас есть возможность обсудить и обменяться мнениями гораздо эффективнее и откровеннее", - добавил он.
Наконец, Г. Науседа отметил, что уже можно констатировать, что Украина получила официальное приглашение на саммит в Вильнюсе, остается Киеву решить, принимать ли приглашение.
"Оно (официальное приглашение – ELTA) можно сказать есть, и теперь украинской стороне предстоит ответить, принимает она это приглашение или нет", - сказал президент.
ELTA напоминает, что саммит НАТО в Вильнюсе состоится 11-12 июля этого года.
Президент Украины В. Зеленский с начала вторжения России в Украину 24 февраля прошлого года посещал США, Великобританию, Францию и Бельгию.
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