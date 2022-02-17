aA
Евросоюзу следует оставаться последовательным в стремлении к деэскалации российско-украинского кризиса, заявил президент Литвы Гитанас Науседа, который в четверг встретился в Брюсселе с канцлером Германии Олафом Шольцем.
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
© DELFI / Andrius Ufartas

Президентский офис сообщил, что на встрече руководителей стран Балтии с недавно вернувшимся после визита в Москву Шольцем обсуждались меры по деэскалации напряженной ситуации с безопасностью в Европе и помощь Украине.

"Президент на встрече подчеркнул, что для достижения деэскалации необходимо сохранять последовательность позиции, единство и твердость ЕС. По словам главы государства, необходимо всячески поддерживать евроинтеграционные усилия Украины, сплотить всю необходимую политическую, экономическую и финансовую поддержку для проведения в жизнь европейской перспективы", - говорится в пресс-релизе.

Статьи по теме:
США: заявления Москвы о "геноциде" в Донбассе — предлог для вторжения  (8)
Ситуация не улучшается: МИД повторно просит граждан Литвы покинуть Украину  (10)

Глава государства обратил внимание на концентрацию российских войск в Беларуси и призвал партнеров по ЕС сохранять бдительность.

"В Беларуси сейчас сконцентрированы большие военные мощности России. Нам следует внимательно следить за ситуацией, чтобы после окончания военных учений на следующей неделе российские военные покинули территорию Беларуси", - приведены в сообщении слова Неуседы.

В связи с тем, что Москва в последнее время сконцентрировала вблизи Украины более 100 тыс. военнослужащих и различную боевую технику, Запад опасается вероятного военного вторжения в эту страну.

Несмотря на заявления Москвы об отводе сил, лидеры стран НАТО и США утверждают, что не видят заметных признаков того, что это происходит на самом деле, и заявляют о готовности Альянса как к дипломатическому разрешению кризиса, так и к вероятной агрессии.

Во вторник, после встречи в Москве с российским президентом Владимиром Путиным, Шольц заявил, что, на его взгляд, дипломатические возможности деэскалации ситуации в Европе еще не исчерпаны, а сообщения России об отводе войск назвал "добрым знаком".

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Delfi Plius Vaidas Mikaitis

Keliaudami po Jordaniją lietuviai tapo teatrališko taksisto įkaitais: nekalta klaida parūpino visiškai nejuokingą cirką be pinigų

Delfi Plius Michelle Cortez

Ekspertai: COVID-19 dar paruoš labai nemalonių staigmenų

Verslas Plius

Didysis atkrytis: daug žadėjusios vyriausybės visame pasaulyje traukiasi atgal

Delfi Plius Marc Champion

Rusijos žiniasklaidoje – esminis skirtumas: nusitaikė visai ne į Kijevą

Delfi Plius Žurnalas „Moteris“

Gydytoja endokrinologė turi įspėjimą tiems, kurie kas metus priauga po kilogramą

Delfi Plius Edgaras Savickas

Kur keliauja gyventojų pensijų fonduose kaupiamos lėšos: tyrimas parodė skirtingas bendrovių taikomas strategijas

Delfi Plius Edita Rouge

Intymaus indų gyvenimo patirtis: tikroji Kamasutros paskirtis ir įpročiai, kurie mums ir patiktų, ir priverstų susiimti už galvos

Delfi Plius Joana Balčiuvienė

Vyrų ir moterų intymių zonų depiliacija: įdomiausios tendencijos ir kiti būdai, kaip pasigražinti

Delfi Plius Daiva Žeimytė-Bilienė, laida „Iš esmės“, parengė Virginija Spurytė

Profesorių Landsbergio ir Jokubaičio diskusija: ar Lietuvos kraujas yra užnuodytas?

Delfi Plius Maisto žemėlapis

Kiaušinienė Kaune, dėl kurios verta mirti: lyg valgytum purius debesis

Delfi Plius „Rekordų akademija“

Šiose srityse jis nepralenkiamas – daugiau nei šimtas Skaisgirio „muilo operų“ ir keli šimtai techninių pražangų

Delfi Plius Arūnas Spraunius

Vakarai jau 75 metus nesugeba pasimokyti iš savo klaidų: Putinas tą supranta, todėl vis grasina „kažką“ padarysiąs

Delfi Plius Dailius Dargis

Ką dabar veikia senoji Kauno Daktarų gvardija: kai kurie vis dar nesuprato, kad laukiniai laikai praėjo

Статьи по теме:

Великобритания и США заметили переброску новых войск РФ к Украине (14)

Несмотря на заявления Москвы об отводе войск от...

"Наконец-то стукнул кулаком по столу": СМИ ФРГ о встрече Шольца и Путина (11)

Первая личная встреча Олафа Шольца на посту канцлера...

TOP новостей

Салоны красоты не исключают дальнейшего роста цен на услуги (3)

По данным платформы Treatwell , после упразднения "паспорта...

Большая война, или "великое стояние". К чему готовится Украина? (11)

16 февраля было "назначено" датой российского вторжения...

"Delfi. Главное": 16 февраля в Висагинасе, День единства в Днепре и "день вторжения" Путина (19)

16 февраля вместе со всей Литвой висагинцы праздновали...

Врачи больше не будут отмечать в системе e.sveikatа факт выздоровления больных легкой формой ковида

С этой недели семейные врачи не будут отмечать в...

После мероприятий 16 февраля – вопросы к полиции: было ли у нее право на такие действия (34)

После мероприятий 16 февраля одни поднимают вопрос, не...

Delfi Plius Andrius Almanis

Kodėl Rusijos dujų šantažas greitai baigsis

Delfi Plius Jurga Jurkevičienė

Meilė kartais praeina, alkis – niekada. Itališka gastronomijos mokykla pasiūlė būdą, kaip išlikti amžinai įsimylėjusiems

M360 Premium Aušra Pakėnienė, „AAA Law“ Europos patentinė patikėtinė Justina Nikė, „AAA Law“ advokatė

Olimpinis marketingas: talismanai kaip komerciniai žymenys ir kaip juos apsaugoti