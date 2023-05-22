Лидеры двух стран подписали соглашения о сотрудничестве в сфере экологии, молодежной политики и правоохранительной деятельности. Помимо того, во второй раз состоялось открытие Литовско-азербайджанского бизнес-форума, после встречи отметил Г. Науседа.

"Это сильный, положительный импульс для наших двусторонних отношений", — подчеркнул глава государства, комментируя встречу.

По словам Г. Науседы, Литва твердо поддерживает развитие партнерских отношений между ЕС и Азербайджаном.

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"Мы должны использовать возможности "Восточного партнерства" для сотрудничества и искать пути углубления стратегического партнерства. Расширение сотрудничества между ЕС и Азербайджаном в сфере энергетики положительно сказалось на энергетическом рынке ЕС и помогло ЕС обеспечить себя энергоресурсами в зимний период", – сказал Г. Науседа журналистам в Президентском дворце.

При этом он отметил, что Литва поддерживает мирное и устойчивое урегулирование армяно-азербайджанского конфликта дипломатическим путем и решительно поддерживает усилия ЕС и трансатлантических союзников по достижению этого.

"На фоне жестокой российской войны против Украины наше партнерство обретает новый смысл и свет. Мы должны работать сообща для предотвращения путей для обхода санкций и поддерживать Украину до победы",– отметил Г. Науседа.

Во время встречи лидеров стран первая леди Литвы Диана Науседене встретилась с первой леди Азербайджана Мехрибан Ариф кызы Алиевой в Литовской национальной библиотеке им. Мартинаса Мажвидаса.