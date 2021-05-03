Науседа: мы не можем игнорировать попытки прочертить новые границы суверенных стран

"Мы вновь видим растущую военную мощь на Востоке, которая пытается отрицать наши ценности и угрожает нашему образу жизни. Наши соседи, которые хотят создавать демократические отношения, продолжают сталкиваться с жестоким несоблюдением прав и свобод человека", - заявил Г. Науседа в парламенте Польши.

"Наша обязанность - обеспечить, чтобы исторически близкие нам украинский и белорусский народы смогли наслаждаться плодами свободы, независимости и демократии. В прошлом они входили в общую семью европейских стран. Я верю, что так будет и в будущем", - отметил президент Литвы.

"Для того, чтобы народы региона могли свободно развивать свои демократические стремления, нам будет нужно и ясное видение будущего Восточного партнерства ЕС. Уроки прошлого показывают, что перед лицом агрессивных сил необходимо объединяться, чтобы не было поздно", - заявил он.

Так президент говорил на торжестве по случаю 230-ой годовщины Конституции 3 мая.

Президент отметил, что концентрация вооруженных сил России у границы с Украиной и военные действия в Восточной Украине показывают усиление военного напряжения как политического рычага.





Президент также заверил, что Литва никогда не признает незаконной аннексию Крыма, будет поддерживать прекращение фактической оккупации части Восточной Украины.

"Не секрет, что Россия также стремится взять Беларусь под контроль и попрать смелое желание свободы народа этой страны. Важную роль в этом процессе выполняет и небезопасная Белорусская АЭС, которая создает угрозу всем жителям региона", - добавил он.

По мнению главы страны, Литва никогда не согласится с тем, чтобы "энергетика стала геополитическим оружием, сделавшим Беларусь заложницей политики Кремля".

"Наша собственная безопасность и наше благополучие зависит от того, получится ли у нас создать по соседству пространство мира, демократии и процветания. Поэтому мы не можем спокойно наблюдать, как возвращаются времена права сильного. Мы не можем игнорировать попыток прочертить новые границы суверенных государств", - заявил он.

Президент также подчеркнул, что улучшение отношений с Польшей является одним из приоритетов для внешней политики Литвы.

Конституция от 3 мая считается первой конституцией в Европе. Она была принята Четырехгодичным Сеймом Республики двух народов 3 мая 1791 года.

В соседней Польше день Конституции Литовско-польского государства (Речи Посполитой) - один из самых больших государственных праздников, в Литве эта дата отмечается более скромно, так как Конституция, по некоторым оценкам, снизила самостоятельность Великого княжества Литовского в составе общего с Польшей государства.