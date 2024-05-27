Науседа мог бы сотрудничать с любой партией: возможности появляются, когда стремятся к диалогу, а не поучают президента

"Да, я вижу возможности сотрудничества со многими, не только с Социал-демократической партией, потому что, в первую очередь, эти возможности появляются тогда, когда стремятся к диалогу, а не навязывать свою волю или высокомерно поучать президента, как ему нужно работать", - журналистам в воскресенье сказал Науседа.
"Когда политическая культура на таком уровне, я вижу возможность сотрудничества со всеми без исключения политическими партиями Литвы", - сказал президент.
По данным Главной избирательной комиссии (ГИК), после подсчета бюллетеней на всех 1895 избирательных участках Г. Науседа набрал 74,43% голосов избирателей. Оппонирующая ему премьер-министр Ингрида Шимоните получила поддержку 24,06% избирателей.
Во втором туре президентских выборов в 2019 г. Науседа набрал 65,68% голосов избирателей.
Как и в 2019 году, кандидат от консерваторов Шимоните заняла второе место с 22,10% поддержки. Во втором туре прошлых выборов за политика проголосовали 33,04% граждан.
Чуть раньше в воскресенье вечером Шимоните признала свое поражение и поздравила переизбранного Науседу.