Науседа мог бы сотрудничать с любой партией: возможности появляются, когда стремятся к диалогу, а не поучают президента

"Да, я вижу возможности сотрудничества со многими, не только с Социал-демократической партией, потому что, в первую очередь, эти возможности появляются тогда, когда стремятся к диалогу, а не навязывать свою волю или высокомерно поучать президента, как ему нужно работать", - журналистам в воскресенье сказал Науседа.