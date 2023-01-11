"Сегодня во Львове я сообщил президенту Владимиру Зеленскому о том, что в ближайшее время в Украину прибудет еще одна партия оружия из Литвы — зенитные пушки малой дальности и военное снаряжение", — писал Науседа в Facebook.

Президент подчеркивает, что в настоящее время из Литвы в Украину направляются сотни электрогенераторов и трансформаторов для восстановления энергетического сектора страны после российских бомбардировок гражданской инфраструктуры.

"Не раз, разговаривая с лидерами иностранных государств о войне в Украине, я говорил, что горжусь быть президентом такой страны, как Литва, и таких людей, как литовцы. Мы никогда не устанем поддерживать борющуюся за свободу Украину и никогда не позволим другим забыть об этой борьбе", — подчеркивает он.

Президент подчеркивает, что решимость литовского народа поддерживать Украину беспрецедентна.

"95 проц. населения страны выступают за гуманитарную помощь, 70 проц. из них жертвовали Украине деньги и вещи. Литва на протяжении 2022 года оказала Украине помощи на 660 млн евро, из них 240 млн – военная помощь. Литва продолжит помогать до победы", – пишет глава страны.

"Я горжусь народом Литвы, неправительственными организациями, государственными предприятиями, самоуправлениями – всеми, кто откликнулся на призыв помочь народу Украины остаться несломленными в эту холодную зиму. Литовские самоуправления, к которым я вместе с Красным Крестом обратился месяц назад, уже пожертвовали почти сотню высокомощных генераторов, некоторые из них (самоуправлений) отказались от запланированных рождественских мероприятий, чтобы отправить сэкономленные деньги на помощь Украине", – говорит президент.