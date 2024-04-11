Науседа: Литва и впредь останется одним из самых преданных сторонников Украины

Кроме того, на встрече президент подчеркнул, что Литва выделит до 2 проц. ВВП страны на поддержку Украины.

"В Украине решается будущее всей Европы, и каким оно будет, зависит от действий всех нас сегодня. Поэтому Литва активно привлекала и продолжит привлекать международную военную и гуманитарную поддержку своих союзников для Украины. Литва была и будет с вами до победы", –цитируется президент в пресс-релизе.

"Литва отправила антидроны, боеприпасы, военную одежду, а в апреле и мае в Украину будут отправлены бронетранспортеры М113, генераторы и логистическая поддержка", – отметил Г. Науседа.