Науседа: Литва и впредь останется одним из самых преданных сторонников Украины

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
ФОТО: ELTA / Žygimantas Gedvila

Президент Гитанас Науседа на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, находящимся с визитом в Вильнюсе, подчеркнул, что Литва и впредь останется одним из самых преданных сторонников Украины. Глава государства отметил, что Литва продолжит возглавлять международную коалицию по разминированию, а также готова активно участвовать в проектах по восстановлению Украины.

Кроме того, на встрече президент подчеркнул, что Литва выделит до 2 проц. ВВП страны на поддержку Украины.

"В Украине решается будущее всей Европы, и каким оно будет, зависит от действий всех нас сегодня. Поэтому Литва активно привлекала и продолжит привлекать международную военную и гуманитарную поддержку своих союзников для Украины. Литва была и будет с вами до победы", –цитируется президент в пресс-релизе.

"Литва отправила антидроны, боеприпасы, военную одежду, а в апреле и мае в Украину будут отправлены бронетранспортеры М113, генераторы и логистическая поддержка", – отметил Г. Науседа.

По словам Г. Науседы, литовские бизнес-компании особенно заинтересованы в сотрудничестве с Украиной в таких сферах как производство дронов и антидронов и оборонная промышленность.

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