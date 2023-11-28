Науседа: Литва готова помочь Украине при переходе к зеленой экономике

В своем выступлении президент отметил поддержку и солидарность жителей Литвы с украинским народом, который борется за свою свободу и национальное выживание, и подчеркнул, что благородное сопротивление украинского народа способствует защите международного порядка, основанного на правилах, и нашего общего лучшего будущего, указывается в сообщении Группы по вопросам коммуникации Офиса президента.
"Мы все были свидетелями того, как агрессивная война России сравняла с землей целые украинские города и уничтожила гражданскую инфраструктуру, а также привела к трагической потере биоразнообразия, отравлению водоемов и создала угрозу ядерной безопасности и токсичного наследия для будущих поколений. Преднамеренная атака России на Каховскую плотину, самую большую плотину Украины, вызвала крупнейшую экологическую катастрофу в Европе со времен Чернобыля. Украина нуждается в срочной, надежной и совместной международной помощи для защиты своей окружающей среды", - сказал Г. Науседа.
Президент отметил, что зеленое восстановление и реформы в сфере охраны окружающей среды рассматриваются в рамках подготовки плана реализации мер помощи Украине, но одних финансовых ресурсов недостаточно. По словам главы Литвы, необходимо найти новаторские пути, чтобы помочь Украине осуществить необходимые реформы в области охраны окружающей среды и укрепить потенциал украинских учреждений по реализации проектов реконструкции и зеленого восстановления.
Глава государства отметил, что в будущем Украине предстоит добиться быстрого прогресса в сфере возобновляемой энергетики, указывается в сообщении.
"Опыт Литвы показывает, что зеленая энергетика – лучший способ обеспечить энергетическую независимость от России. Став первой страной-членом ЕС, полностью прекратившей импорт российского газа, нефти и электроэнергии, мы в настоящее время внедряем зеленые технологии. Мы также готовы помочь Украине при переходе к зеленой экономике. Успех Украины в создании современного и зеленого энергетического сектора будет чрезвычайно важен для послевоенного процветания и восстановления ее экономики", - сказал президент.
Глава Литвы отметил, что по окончании этой жестокой войны и по мере того, как восстановление Украины будет набирать обороты, она может стать центром зеленой экономики, и Литва готова делиться своим опытом.