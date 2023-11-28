Науседа: Литва готова помочь Украине при переходе к зеленой экономике

В своем выступлении президент отметил поддержку и солидарность жителей Литвы с украинским народом, который борется за свою свободу и национальное выживание, и подчеркнул, что благородное сопротивление украинского народа способствует защите международного порядка, основанного на правилах, и нашего общего лучшего будущего, указывается в сообщении Группы по вопросам коммуникации Офиса президента.

"Мы все были свидетелями того, как агрессивная война России сравняла с землей целые украинские города и уничтожила гражданскую инфраструктуру, а также привела к трагической потере биоразнообразия, отравлению водоемов и создала угрозу ядерной безопасности и токсичного наследия для будущих поколений. Преднамеренная атака России на Каховскую плотину, самую большую плотину Украины, вызвала крупнейшую экологическую катастрофу в Европе со времен Чернобыля. Украина нуждается в срочной, надежной и совместной международной помощи для защиты своей окружающей среды", - сказал Г. Науседа.