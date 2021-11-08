Науседа: литовские силовые структуры должны сделать все, чтобы предотвратить провокации на границе

Так он прокомментировал предложение Министерства внутренних дел (МВД) ввести на границе чрезвычайное положение в связи с ситуацией на польско-белорусской границе.

"Президент подчеркивает, что в условиях, когда режим Александра Лукашенко продолжает и активизирует гибридную атаку против Европейского союза, организует массовый наплыв нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе, силы внутренних дел и обороны Литвы обязаны сделать все для предотвращения вероятных провокаций и разного рода инцидентов на государственной границе Литвы", – сказал в понедельник BNS пресс-секретарь президента Ридас Ясюлёнис.

По его словам, глава государства во вторник встретится с представителями правительства, пограничного ведомства, армии и специальных служб, чтобы обсудить ситуацию и действия, предпринимаемые Литвой, а также вероятные изменения правового режима.

Немного раньше в понедельник Г. Науседа обсудил ситуацию на границе с польским президентом Анджеем Дудой. Они договорились постоянно обмениваться информацией о ситуации на границе и координировать действия.

Дислоцированные в Польше у границы с Беларусью силы в понедельник предотвратили попытку мигрантов прорваться на территорию страны из Беларуси. В страну, по словам должностных лиц, хотели попасть сотни мигрантов.