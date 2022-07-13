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Президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что сейчас он не готовится ко второму сроку полномочий, поскольку первый срок очень интересный, кроме того, приходится сталкиваться с разными вызовами.
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
© DELFI / Andrius Ufartas

"Ко второму сроку я не готовлюсь, мне кажется интересным и, как вы метко заметили, содержащим много вызовов первый срок, а его осталось ни много ни мало два года", – сказал в интервью на LRT президент.

Так он ответил на вопрос, готовится ли он ко второму сроку.

Науседа сказал, что не сомневается, что и оставшиеся два года на посту президента "будут очень интересными как во внешней, так и во внутренней политике".

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Экономист Науседа был избран президентом в мае 2019 года.

Следующие выборы президента Литвы состоятся в 2024 году.

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