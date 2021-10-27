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Президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что готов со всей серьезностью рассмотреть кандидатуру бывшего министра обороны, дипломата Раймундаса Кароблиса в послы Литвы в Европейском союзе (ЕС).
Raimundas Karoblis
Raimundas Karoblis
© DELFI / Andrius Ufartas

"Признаю, что такая ситуация, которая имеет место сейчас, ненормальна. Поэтому чтобы продемонстрировать поддержку и помощь в поисках подходящего кандидата на позицию посла в ЕС, я возвращаюсь к тому короткому списку, который был мне представлен, и говорю, что готов со всей серьезностью рассмотреть кандидатуру господина Р. Кароблиса на должность после в ЕС", – сказал Г. Науседа на пресс-конференции.

Он мотивировал свой выбор тем, что "с последних выборов (...) уже прошел один год".

"И мы должны найти в себе добрую волю и готовность к компромиссу, чтобы вместе с правящей коалицией принять необходимые решения и положить конец тому вакууму, который сейчас образовался", – отметил Г. Науседа.

В начале этого года президент говорил, что и Р. Кароблису, и бывшему министру иностранных дел Линасу Линкявичюсу нужен период "политического остывания", поэтому не видел возможности назначить их послами в Вашингтоне и Брюсселе.

"Если мы не на словах, а на деле (...) намерены добиваться деполитизации дипломатической службы, мы должны применить такой период политического остывания", – сказал тогда президент.

У Литвы нет посла в ЕС с августа прошлого года, когда работу в этой должности завершила Йовита Нелюпшене. Поскольку президент и правительство не могут договориться о кандидатурах, сейчас представительство Литвы в ЕС временно возглавляет посол Симонас Шатунас.

Послов назначает президент по представлению правительства и с одобрения парламентского Комитета по иностранным делам.

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