"Признаю, что такая ситуация, которая имеет место сейчас, ненормальна. Поэтому чтобы продемонстрировать поддержку и помощь в поисках подходящего кандидата на позицию посла в ЕС, я возвращаюсь к тому короткому списку, который был мне представлен, и говорю, что готов со всей серьезностью рассмотреть кандидатуру господина Р. Кароблиса на должность после в ЕС", – сказал Г. Науседа на пресс-конференции.
Он мотивировал свой выбор тем, что "с последних выборов (...) уже прошел один год".
"И мы должны найти в себе добрую волю и готовность к компромиссу, чтобы вместе с правящей коалицией принять необходимые решения и положить конец тому вакууму, который сейчас образовался", – отметил Г. Науседа.
В начале этого года президент говорил, что и Р. Кароблису, и бывшему министру иностранных дел Линасу Линкявичюсу нужен период "политического остывания", поэтому не видел возможности назначить их послами в Вашингтоне и Брюсселе.
"Если мы не на словах, а на деле (...) намерены добиваться деполитизации дипломатической службы, мы должны применить такой период политического остывания", – сказал тогда президент.
У Литвы нет посла в ЕС с августа прошлого года, когда работу в этой должности завершила Йовита Нелюпшене. Поскольку президент и правительство не могут договориться о кандидатурах, сейчас представительство Литвы в ЕС временно возглавляет посол Симонас Шатунас.
Послов назначает президент по представлению правительства и с одобрения парламентского Комитета по иностранным делам.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
На фоне ухудшения ситуации Минздрав представил рекомендации к Дню поминовения усопших (104)
С учетом неблагоприятной эпидемиологической ситуации...
Школьные каникулы: тестирующимся раздадут тесты, не будет детских лагерей (18)
Как и сообщалось, на каникулах внешкольные занятия...
В Медининкай произошли беспорядки: мигрантки пытались сбежать из лагеря, одна из них покусала охранника за сутки развернули 96 мигрантов (40)
Во вторник литовские пограничники предотвратили путь...
Использовать для отопления уголь и торф в Вильнюсе будет запрещено с середины 2023 года (32)
Использовать для отопления уголь и торфяные брикеты в...
Коронавирус в Литве: 3509 новых случаев и 22 смерти
За минувшие сутки в Литве было выявлено 3509 новых...