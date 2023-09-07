Президент: ежегодно через порты стран Балтии и Польши можно было бы отправлять 10 млн. тонн украинского зерна

По словам главы страны, хотя через порты стран Балтии и Польши невозможно экспортировать столько зерна, сколько Украина экспортирует по основным транзитным маршрутам, если этот альтернативный маршрут будет хорошо развит, общий вклад Польши, Литвы, Латвии и Эстонии может быть значительным.

"Да, мы не можем конкурировать с основными каналами экспорта украинского зерна, (...) однако, по нашим расчетам, при соблюдении определенных требований транзит украинского зерна через морские порты стран Балтии и Польши может составить 10 млн. тонн в год.

Это было бы важной частью, важной поддержкой", - после саммита "Инициативы трех морей" заявил Науседа представителям СМИ, собравшимся в среду в Бухаресте.

При этом он подчеркнул, что страны Евросоюза (ЕС) должны "сделать все возможное", чтобы украинское зерно могло беспрепятственно поступать на международные рынки.