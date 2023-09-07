Президент: ежегодно через порты стран Балтии и Польши можно было бы отправлять 10 млн. тонн украинского зерна

По словам главы страны, хотя через порты стран Балтии и Польши невозможно экспортировать столько зерна, сколько Украина экспортирует по основным транзитным маршрутам, если этот альтернативный маршрут будет хорошо развит, общий вклад Польши, Литвы, Латвии и Эстонии может быть значительным.
"Да, мы не можем конкурировать с основными каналами экспорта украинского зерна, (...) однако, по нашим расчетам, при соблюдении определенных требований транзит украинского зерна через морские порты стран Балтии и Польши может составить 10 млн. тонн в год.
Это было бы важной частью, важной поддержкой", - после саммита "Инициативы трех морей" заявил Науседа представителям СМИ, собравшимся в среду в Бухаресте.
При этом он подчеркнул, что страны Евросоюза (ЕС) должны "сделать все возможное", чтобы украинское зерно могло беспрепятственно поступать на международные рынки.
ELTA напоминает, что 17 июля Москва вышла из соглашения, разрешающего безопасный экспорт украинской продукции из портов Черного моря. В ответ на это министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис, министр сельского хозяйства Кястутис Навицкас и министр коммуникаций и транспорта Марюс Скуодис представили в Европейскую комиссию (ЕК) предложения относительно экспорта украинского зерна.