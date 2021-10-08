"В этой ситуации вопрос прост, у министра есть два пути: или он говорит, что знает, как достигнуть перелома, (...) или, если он не видит, как это сделать, то честно признается и не берет в заложники правительство", – сказал Г. Науседа журналистам в пятницу в Мажейкяй.
"Думаю, что это, прежде всего, решение премьера. Если премьер сегодня не принимает это решение, господин А. Дулькис, если он признает, что ему сложно справляться, может помочь премьеру, путь очень простой", – добавил он.
Дулькис говорит, что чувствует поддержку премьера
Министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис говорит, что чувствует поддержку премьера Ингриды Шимоните, а обуздать пандемию коронавируса можно только при помощи вакцинации.
"Путь к перелому прост – продолжать всем вакцинироваться. (...) Я чувствую доверие премьера и сконцентрирован на прямой работе. Оценки моей работы я оставляю другим", – сказал А. Дулькис в распространенном в пятницу комментарии для СМИ.
Он сказал это после того, как президент Гитанас Науседа заявил, что видит два пути в плане будущего министр здравоохранения Арунаса Дулькиса: либо он должен представить пути обуздания пандемии коронавируса, либо уйти.
По словам министра, правительство приняло и внесло в Сейм "дополнительные важные решения, которые нужны для поощрения иммунизации".
"В этом направлении мы интенсивно работаем каждый день", – сказал А. Дулькис.
Правительство на этой неделе утвердило предложение о том, что работники определенных сфер, не привитые от коронавируса, должны платить за тесты самостоятельно.
Правительство также утвердил проект о том, что вновь привившимся до декабря людям старше 75 лет полагается единовременная выплата в размере 100 евро.
Эти поправки еще должен утвердить сейм.
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