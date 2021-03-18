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Президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что договорился с президентом Украины Владимиром Зеленским координировать политику и действия в деле блокирования электроэнергии, произведенной на Белорусской АЭС (БелАЭС).
Науседа договорился с Зеленским координировать действия по блокаде БелАЭС
© Itar-Tass / Scanpix

Литва, и Украина стремятся иметь независимую электроэнергетическую систему и провести в жизнь синхронизацию с сетями континентальной Европы, однако неконтролируемые физические и коммерческие потоки электроэнергии из России осложняют реализацию этой стратегической цели", - сказал Г. Науседа на совместной пресс-конференции.

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"Мы договорились координировать свою политику и действия, связанные с синхронизацией, и особенно с отказом покупать электроэнергию, выработанную на небезопасной БелАЭС", - добавил президент.

Он сказал, что Литва "поддерживает политику Украины не покупать небезопасную электроэнергию с БелАЭС".

"Надеюсь, что эта наша солидарность способствует снижению геополитических гибридных угроз и угроз энергетической безопасности в регионе", - сказал президент Литвы.

По словам Г. Науседы, БелАЭС - это инструмент геополитического влияния России. Он сказал, что "Украина решительно противостоит агрессии этой страны, также решительно она должна противостоять и рычагам экономического влияния".

В. Зеленский на пресс-конференции поблагодарил Литву за усилия по противодействию прокладке газопровода "Северный поток - 2" по дну Балтийского моря и сказал, что трубопровод вреден не только для Украины, но и для всей Европы.

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