Науседа договорился с Зеленским координировать действия по блокаде БелАЭС

"И Литва, и Украина стремятся иметь независимую электроэнергетическую систему и провести в жизнь синхронизацию с сетями континентальной Европы, однако неконтролируемые физические и коммерческие потоки электроэнергии из России осложняют реализацию этой стратегической цели", - сказал Г. Науседа на совместной пресс-конференции.
"Мы договорились координировать свою политику и действия, связанные с синхронизацией, и особенно с отказом покупать электроэнергию, выработанную на небезопасной БелАЭС", - добавил президент.
Он сказал, что Литва "поддерживает политику Украины не покупать небезопасную электроэнергию с БелАЭС".
"Надеюсь, что эта наша солидарность способствует снижению геополитических гибридных угроз и угроз энергетической безопасности в регионе", - сказал президент Литвы.
По словам Г. Науседы, БелАЭС - это инструмент геополитического влияния России. Он сказал, что "Украина решительно противостоит агрессии этой страны, также решительно она должна противостоять и рычагам экономического влияния".
В. Зеленский на пресс-конференции поблагодарил Литву за усилия по противодействию прокладке газопровода "Северный поток - 2" по дну Балтийского моря и сказал, что трубопровод вреден не только для Украины, но и для всей Европы.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Профессор: надо снизить планку и разрешить прививаться всем, кто этого хочет (56)
Литва и некоторые другие страны приостановили...
"Delfi Главное": опыт Израиля и ситуация в Литве - как сделать вакцинацию успешной? (10)
В чем секрет успешного процесса вакцинации в Израиле и...
В Шальчининкай и Висагинасе накопились большие запасы вакцины AstraZenecа: руководство районов призывает менять порядок (47)
В Шальчининкском районе и Висагинасе накопились...
Путин ответил на слова Байдена: кто так обзывается, тот сам так называется (290)
Президент России Владимир Путин ответил на интервью...
Подземный пешеходный переход в Вильнюсе выкрашен в цвета ЛГБТ (11)
По инициативе исследователя искусства Каролины...