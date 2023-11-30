Науседа 7 декабря объявит, будет ли он участвовать в президентских выборах

"Я подожду до следующей недели, и тогда я, вероятно, буду знать, за кого буду голосовать. Я намерен объявить о своем решении 7 декабря. Я обязательно вернусь. Я скоро собираюсь на конференцию по изменению климата в Дубай, после этого вернусь и обязательно найду подходящее время, чтобы объявить о своем решении", - сказал Г. Науседа, отметив, что уже принял решение по этому вопросу.
"Я уже принял решение, на все вопросы, которые были у меня в голове, ответы получены", - добавил президент.
В среду адвокат Игнас Вегеле сообщил, что примет участие в президентских выборах в следующем году.
На сегодняшний день 5 политических партий объявили о своих выдвигаемых или поддерживаемых кандидатах на президентских выборах. Союз Отечества-Христианских демократов Литвы на выборах будет представлять премьер-министр Ингрида Шимоните, кандидатом от Союза крестьян и зеленых Литвы станет депутат Сейма, бывший министр здравоохранения Аурелиюс Верига, Партия регионов Литвы поддержит мэра Казлу-Руды Мантаса Варашку, Союз демократов "Во имя Литвы" выдвинул кандидатуру Гедримаса Еглинскаса, а Партия свободы– кандидатуру бывшего председателя Конституционного суда (КС) Дайнюса Жалимаса.
Известны имена и самовыдвиженцев: врач Эдуардас Вайткус, бывший командующий армией Валдас Туткус и активист Антанас Кандротас, адвокат Игнас Вегеле.
Движение либералов во вторник сообщило, что не будет участвовать в предстоявших выборах президента. По словам либералов, внимание будет направлено на выборы в Сейм и Европарламент.
Выборы президента Литвы пройдут 12 мая 2024 года.