НАТО разрабатывает оборону для каждого союзника: что получит Литва

НАТО ранее также согласовало новую ротационную модель противовоздушной и противоракетной обороны, чтобы обеспечить быстрый переход от воздушной полиции к противовоздушной обороне.

“Сейчас мы разрабатываем новые региональные планы, предусматривающие конкретные силы и средства, предназначенные для защиты конкретных союзников. Эти силы будут регулярно проводить совместные учения”, - сказал генсек НАТО после наблюдения за учениями Griffin-Storm 2023 на полигоне им. Сильвестраса Жукаускаса в Пабраде, которые Литва проводит совместно с Германией. Там также были президент Литвы и министр обороны Германии.

Глядя на зверства, совершенные Россией во время оккупации территорий Украины, НАТО уже решило отказаться от модели, когда допускалась оккупация земель союзников с последующим освобождением.

Дальнейшее укрепление сдерживания НАТО и обороны будет одним из главных пунктов повестки дня Вильнюсского саммита 11-12 июля, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время своего визита в Литву.

Литва хотела бы увеличения присутствия сил НАТО от батальонного до бригадного размера на постоянной ротационной основе. То есть, чтобы бригада стабильно находилась в стране, а не ждать переброски сил из Германии.

“Проведение учений в Литве помещает нас на новую территорию, которую мы не знали до этого, мы еще не знаем карт, все в новинку, так что это всегда вызов быть в новой среде”, - так объясняет вызовы командир немецкого танкового взвода, капитан Мориц.

Это проверяет способность действовать оперативно, взаимосовместимость армии Литвы с силами Бундесвера, которые базируются на литовской территории в рамках военного присутствия НАТО на восточном фланге.

Для проведения учений Griffin Storm 2023, из Германии в Литву перебросили дополнительно тысячу военнослужащих и 320 единиц военной техники. Эти учения — одни из крупнейший в Балтийском регионе в этом году.

Министр обороны Германии Борис Писториус сказал, что ФРГ готова разместить тут 4000 своих солдат. Но это станет возможным после создания Литвой инфраструктуры для размещения военных и их тренировок.

Литва выполнит свою часть работы как можно лучше и быстрее, заверил президент Гитанас Науседа. Он сказал, что упрощены технические и юридические процедуры, чтобы завершить строительство инфраструктуры к 2026 году. А по оптимистическому сценарию - и до 2025.

“В Литве есть сильное политическое обязательство найти необходимые финансовые ресурсы, чтобы иметь возможность финансировать потребности инфраструктуры, но, конечно, модернизация наших вооруженных сил - это тоже очень важный приоритет для нас”, - сказал Науседа.

ПВО и ПРО по ротации

Литва давно добивается присутствия у себя противовоздушной и противоракетной обороны союзников по ротации. Как сказал Столтенберг, НАТО согласовало новую ротационную модель ПВО и ПРО, однако планы по Литве пока не понятны, или еще не до конца приняты.