НАТО разрабатывает оборону для каждого союзника: что получит Литва

Дальнейшее укрепление сдерживания НАТО и обороны будет одним из главных пунктов повестки дня Вильнюсского саммита 11-12 июля, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время своего визита в Литву.
Глядя на зверства, совершенные Россией во время оккупации территорий Украины, НАТО уже решило отказаться от модели, когда допускалась оккупация земель союзников с последующим освобождением.
“Сейчас мы разрабатываем новые региональные планы, предусматривающие конкретные силы и средства, предназначенные для защиты конкретных союзников. Эти силы будут регулярно проводить совместные учения”, - сказал генсек НАТО после наблюдения за учениями Griffin-Storm 2023 на полигоне им. Сильвестраса Жукаускаса в Пабраде, которые Литва проводит совместно с Германией. Там также были президент Литвы и министр обороны Германии.
НАТО ранее также согласовало новую ротационную модель противовоздушной и противоракетной обороны, чтобы обеспечить быстрый переход от воздушной полиции к противовоздушной обороне.
Бригада на постоянной основе
Для проведения учений Griffin Storm 2023, из Германии в Литву перебросили дополнительно тысячу военнослужащих и 320 единиц военной техники. Эти учения — одни из крупнейший в Балтийском регионе в этом году.
Учения демонстрирует способность быстро увеличить боевую группу НАТО под командованием Германии до размера бригады, подчеркнул Столтенберг.
Это проверяет способность действовать оперативно, взаимосовместимость армии Литвы с силами Бундесвера, которые базируются на литовской территории в рамках военного присутствия НАТО на восточном фланге.
“Проведение учений в Литве помещает нас на новую территорию, которую мы не знали до этого, мы еще не знаем карт, все в новинку, так что это всегда вызов быть в новой среде”, - так объясняет вызовы командир немецкого танкового взвода, капитан Мориц.
Литва хотела бы увеличения присутствия сил НАТО от батальонного до бригадного размера на постоянной ротационной основе. То есть, чтобы бригада стабильно находилась в стране, а не ждать переброски сил из Германии.
Министр обороны Германии Борис Писториус сказал, что ФРГ готова разместить тут 4000 своих солдат. Но это станет возможным после создания Литвой инфраструктуры для размещения военных и их тренировок.
Литва выполнит свою часть работы как можно лучше и быстрее, заверил президент Гитанас Науседа. Он сказал, что упрощены технические и юридические процедуры, чтобы завершить строительство инфраструктуры к 2026 году. А по оптимистическому сценарию - и до 2025.
“В Литве есть сильное политическое обязательство найти необходимые финансовые ресурсы, чтобы иметь возможность финансировать потребности инфраструктуры, но, конечно, модернизация наших вооруженных сил - это тоже очень важный приоритет для нас”, - сказал Науседа.
ПВО и ПРО по ротации
Литва давно добивается присутствия у себя противовоздушной и противоракетной обороны союзников по ротации. Как сказал Столтенберг, НАТО согласовало новую ротационную модель ПВО и ПРО, однако планы по Литве пока не понятны, или еще не до конца приняты.
Сама Литва располагает двумя батареями системы противовоздушной обороны среднего радиуса действия NASAMS. Литва хотела бы видеть на своей территории системы ПВО и ПРО дальнего радиуса действия, такие как Patriot, которые могут поражать и баллистические ракеты. А еще, как показали украинцы, российские гиперзвуковые аэробаллистические “Кинжалы”.
На данный момент известно, что защищать небо над Вильнюсом во время саммита НАТО будет батарея Patriot, которую Германия перекинет сюда из Словакии, и еще одну систему NASAMS даст Испания.
Ожидалось, что Patriot останется в Литве. Однако министр обороны Германии заметил, что решение пока принято лишь на время саммита. “Но не более того на данный момент”, - заявил Писториус.
Литва ведет переговоры с союзниками, чтобы обеспечить присутствие систем ПВО на ротационной основе после саммита, сказал Науседа.
“Я уже начал свои обсуждения с различными союзниками, а именно с Нидерландами, Францией, Германией и другими странами, но пока это очень сложный вопрос, чтобы ответить на него, кто будет отвечать за какую часть или какой элемент систем противовоздушной обороны”, - сообщил президент.
“Война в Украине показала, что, действительно, контроль воздушного пространства - одна из важнейших возможностей уменьшить потери, особенно на начальном этапе кризиса”, - подчеркнул Науседа.
Поразить цель: НАТО переходит от воздушной полиции к обороне
Истребители НАТО едва ли не каждую неделю перехватывают российские самолеты, которые нарушают воздушное пространство стран Балтии. Воздушная полиция - миссия патрулирования мирного времени.
В связи с нарастающей угрозой, cтраны Балтии, в частности, Литва требовала перехода от этой миссии к обороне (from Air Police to Air Defense), чтобы истребители союзников могли не просто отгонять иностранные самолеты, но и сбивать их, если те будут предоставлять угрозу. НАТО одобрило этот переход.