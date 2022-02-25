Он не уточнил, где именно планируется дислоцировать эти силы.

Страны НАТО в совместном заявлении, принятом по итогам видеоконференции, подчеркнули твердую приверженность статье 5 Устава НАТО о коллективной безопасности. "Мы сделаем все, что необходимо, для защиты и обороны каждого союзника и каждой пяди территории НАТО. Мы будем и впредь принимать все необходимые меры и решения для обеспечения безопасности и защиты наших союзников", - говорится в документе.

Российский президент Владимир Путин, который в течение некоторого времени сконцентрировал 150–200 тыс. военнослужащих возле украинских границ, рано утром в четверг объявил о начале военной операции в соседней стране.