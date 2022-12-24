"Нам нужно совсем немного – мира": президент и его супруга поздравили жителей Литвы

Дорогие жители Литвы!

Канун Рождества всегда приносит столь желанное ощущение тепла и уюта. В ожидании Великого чуда рождения мы особенно остро осознаем, насколько прекрасна и неповторима Жизнь. Нас охватывает чувство душевного покоя, что всё будет хорошо... В мире, на Родине, в нашем доме.

Ведь нам нужно совсем немного – мира, улыбки и нежного прикосновения самых дорогих для нас людей. Еще – немного удачи и света. Света, который проводит нас в новый год, будет придавать силы и беречь всех тех, кто сегодня нуждается в помощи. Сегодня вечером я обращаюсь к народу Литвы, чья способность противостоять историческим испытаниям вызывает восхищение далеко за пределами нашей Родины. К людям, которые не Разрушением, а Созиданием наполнили смыслом отвоеванную ими свободу. Давайте остановимся на минуту, соберемся с мыслями, насладимся моментами, проведенными вместе с близкими, и продолжим полет, имя которому – Литва.

Сегодня это наше единство необходимо как никогда. Пусть надежда и свет, которые передаются из дома в дом, в сердца людей, особенно самых маленьких, сотворят рождественское чудо и окружат заботой всех тех, кто сегодня нуждается в помощи.

Пусть Рождественский сочельник будет наполнен уютным спокойствием и чувством близости.

Светлого и радостного Рождества каждому человеку Литвы, где бы он сегодня ни находился!