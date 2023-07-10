Накануне саммита НАТО в Литве собираются мировые лидеры, вечером приземлится самолет Байдена

Как сообщил Офис президента Литвы, в понедельник состоится встреча главы НАТО Й. Столтенберга с президентом Литвы Гитанасом Науседой. На встрече будут обсуждаться последние детали подготовки к саммиту НАТО, после чего состоится пресс-конференция Г. Науседы и Й. Столтенберга.
По информации Офиса президента, в понедельник вечером в Литву должен прибыть президент США Дж. Байден, его самолет приземлится в Вильнюсском аэропорту. В аэропорту запланирована короткая встреча Г. Науседы с лидером США Дж. Байденом. Официальная церемония встречи лидера США во дворе Президентского дворца запланирована на вторник. Позднее в ходе двусторонней встречи лидеры Литвы и США намерены обсудить поддержку Украины, меры по укреплению восточного фланга НАТО, а также ответ на поддерживаемую Беларусью российскую военную агрессию против Украины.
В среду в Большом дворе Вильнюсского университета Дж. Байден примет участие в специальном мероприятии, во время которого президент США выступит с обращением к народу Литвы.
В понедельник в Литву прибудет и премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Он примет участие в двусторонней встрече с премьер-министром Ингридой Шимоните, а затем с премьер-министром Литвы выступит перед СМИ.
В саммите НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11–12 июля, также примет участие и президент Украины Владимир Зеленский, что ранее подтвердил генеральный секретарь Альянса Й. Столтенберг.
В саммите НАТО также планируют принять участие канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Польши Анджей Дуда, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Великобритании Риши Сунак, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и другие лидеры.
Сообщается, что повестка дня саммита будет сосредоточена на укреплении коллективной обороны Североатлантического альянса и усилению сдерживания, а также на увеличении поддержки Украины.