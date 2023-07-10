10 июля 2023 г. 09:12

Накануне саммита НАТО в Литве собираются мировые лидеры, вечером приземлится самолет Байдена

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Vilnių pasiekė JAV prezidentui Bidenui ir jo administracijai skirti automobiliai
Vilnių pasiekė JAV prezidentui Bidenui ir jo administracijai skirti automobiliai
ФОТО: Scanpix

Накануне саммита НАТО в Литве начнут собираться мировые лидеры. В понедельник днем ​​в столицу прибудет генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, а вечером в Вильнюсе приземлится самолет президента США Джо Байдена.

Как сообщил Офис президента Литвы, в понедельник состоится встреча главы НАТО Й. Столтенберга с президентом Литвы Гитанасом Науседой. На встрече будут обсуждаться последние детали подготовки к саммиту НАТО, после чего состоится пресс-конференция Г. Науседы и Й. Столтенберга.

По информации Офиса президента, в понедельник вечером в Литву должен прибыть президент США Дж. Байден, его самолет приземлится в Вильнюсском аэропорту. В аэропорту запланирована короткая встреча Г. Науседы с лидером США Дж. Байденом. Официальная церемония встречи лидера США во дворе Президентского дворца запланирована на вторник. Позднее в ходе двусторонней встречи лидеры Литвы и США намерены обсудить поддержку Украины, меры по укреплению восточного фланга НАТО, а также ответ на поддерживаемую Беларусью российскую военную агрессию против Украины.

В среду в Большом дворе Вильнюсского университета Дж. Байден примет участие в специальном мероприятии, во время которого президент США выступит с обращением к народу Литвы.

В понедельник в Литву прибудет и премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Он примет участие в двусторонней встрече с премьер-министром Ингридой Шимоните, а затем с премьер-министром Литвы выступит перед СМИ.

В саммите НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11–12 июля, также примет участие и президент Украины Владимир Зеленский, что ранее подтвердил генеральный секретарь Альянса Й. Столтенберг.

В саммите НАТО также планируют принять участие канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Польши Анджей Дуда, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Великобритании Риши Сунак, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и другие лидеры.

Сообщается, что повестка дня саммита будет сосредоточена на укреплении коллективной обороны Североатлантического альянса и усилению сдерживания, а также на увеличении поддержки Украины.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Читайте также
words.top_headlines
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии