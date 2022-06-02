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На следующей неделе Литву посетит канцлер Германии Олаф Шольц, сообщил в четверг президент Литвы Гитанас Науседа.
Olafas Scholzas
Olafas Scholzas
© Reuters / Scanpix

"На следующей неделе нас посетит канцлер Германии", - сообщил журналистам в Руднинкай Г. Науседа.

Глава страны заявил, что обсудит с канцлером планы Германии по наращиванию военной мощи в Литве.

Об этом президент заявил, отвечая на вопрос, уверен ли он в том, что главы стран НАТО в июне примут решение о превращении дислоцированных в странах Балтии и Польше международных батальонов в подразделения размером с бригаду.

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"Я думаю, что мы найдем формулировки, которые позволят нам работать со странами, которые несут обязательства перед Литвой", - ответил президент.

Он утверждает, что в первую очередь это Германия, так как она возглавляет дислоцированный в стране батальон союзников.

Г. Науседа заявил, что позиции стран-членов НАТО о превращении батальонов в бригады разнятся, однако есть "общее осознание, что угроза существует, что мы обязаны готовиться".

"Я настроен оптимистично, - отметил глава страны. - На саммите НАТО, я надеюсь, мы примем такие документы, которые, с одной стороны, закрепят очевидную угрозу со стороны России, с другой стороны - позволят усилить восточный фланг НАТО".

"Мы воспользуемся всеми возможностями, чтобы вместе с союзниками достичь более весомого присутствия вооруженных сил здесь, на территории Литвы", - добавил он.

Усиление восточного крыла НАТО обсуждается из-за вторжения России в Украину.

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