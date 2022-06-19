Глава избирательного штаба соцдемов Миндаугас Синкявичюс сказал, что партия хочет предложить лучших кандидатов и вернуть власть в Вильнюсе и Каунасе.
"Отделения еще не вынесли окончательное решение. Еще не утвердили кандидатов. Интрига остается", – сказал Синкявичюс.
По его словам, наиболее реальные кандидаты - на пост мэра Вильнюса Раса Будбергите, а Каунаса Дарюс Размислявичюс.
"Что касается Вильнюса, думаю, тут кандидатом останется Будбергите, но амбиции демонстрирует Линас Йонаускас. Лидируют эти два кандидата. Но всего есть 10 кандидатов - Юозас Олекас, Ремигиюс Мотузас, Антанас Валёнис и др.", – сказал Синкявичюс.
По его словам, на пост мэра Канаса претендуют Лауринас Шедвидис и Размислявичюс.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
План в связи с введением платы за использование речной и озерной воды вызвал возмущение: скоро за воздух заставят платить
По данным Министерства охраны окружающей среды,...
Экономисты согласны с мнением экс-президента: денег у государства станет меньше
На этой неделе экс-президент Литвы Даля Грибаускайте...
Погода в воскресенье будет контрастной: в одних районах град, в других - жара до 30 градусов
В воскресенье днем прогнозируют контрастную погоду. На...
Наиболее вероятный кандидат в мэры Вильнюса от соцдемов – Будбергите
Социал-демократы уже сейчас знают, кто весной 2023 года...
Сюрприз для потребителей: срок выбора поставщика продлили на неделю
Срок выбора независимого поставщика электроэнергии...