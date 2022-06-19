Наиболее вероятный кандидат в мэры Вильнюса от соцдемов – Будбергите

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Социал-демократы уже сейчас знают, кто весной 2023 года будет их кандидатами в мэры в 47 муниципалитетах, правда, окончательное решение по кандидатам в Вильнюсе и Каунасе пока не принято, хотя наиболее реальных кандидатов выбрали.
Rasa Budbergytė
Rasa Budbergytė
© DELFI / Domantas Pipas

Глава избирательного штаба соцдемов Миндаугас Синкявичюс сказал, что партия хочет предложить лучших кандидатов и вернуть власть в Вильнюсе и Каунасе.

"Отделения еще не вынесли окончательное решение. Еще не утвердили кандидатов. Интрига остается", – сказал Синкявичюс.

По его словам, наиболее реальные кандидаты - на пост мэра Вильнюса Раса Будбергите, а Каунаса Дарюс Размислявичюс.

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"Что касается Вильнюса, думаю, тут кандидатом останется Будбергите, но амбиции демонстрирует Линас Йонаускас. Лидируют эти два кандидата. Но всего есть 10 кандидатов - Юозас Олекас, Ремигиюс Мотузас, Антанас Валёнис и др.", – сказал Синкявичюс.

По его словам, на пост мэра Канаса претендуют Лауринас Шедвидис и Размислявичюс.

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