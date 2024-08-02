Наиболее благосклонно жители Литвы продолжают оценивать президента, на третье место в рейтинговой таблице поднялась спикер Сейма

На втором месте в рейтинговой таблице наиболее благосклонно оцениваемых политиков – председатель Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ), европарламентарий Вилия Блинкявичюте. В июле ее положительно оценивали 45,9 проц. участников исследования, отрицательно – 30,1 проц. В марте результат был почти аналогичным – свои симпатии лидеру социал-демократов выразили 50,4 проц. респондентов, отрицательно ее оценивали 27,3 проц. опрошенных.

По данным опроса, проведенного 11-21 июля, Г. Науседу положительно оценивают 70,1 проц. опрошенных, отрицательно – 13,2 проц. В марте, когда проводился предыдущий опрос Vilmorus, президента положительно оценивали 64,9 проц., отрицательно – 15,4 проц. респондентов.

На третье место в таблице поднялась спикер Сейма, глава Движения либералов Виктория Чмилите-Нильсен. По данным опроса, в июле положительно о ней отзывались 41,4 проц. опрошенных, отрицательно – 42 проц.

На четвертом месте – министр обороны Лауринас Кащюнас. В июле его положительно оценивали 40,6 проц. опрошенных, отрицательно – 27,1 проц.

Закрывает пятерку лидер Союза демократов „Во имя Литвы“ Саулюс Сквернялис. В июле парламентария поддерживали 38,9 проц., отрицательно его оценивали 34,6 проц. опрошенных. В марте – 39,3 проц. и 35,9 проц. соответственно.