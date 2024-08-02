Наиболее благосклонно жители Литвы продолжают оценивать президента, на третье место в рейтинговой таблице поднялась спикер Сейма

По данным опроса, проведенного 11-21 июля, Г. Науседу положительно оценивают 70,1 проц. опрошенных, отрицательно – 13,2 проц. В марте, когда проводился предыдущий опрос Vilmorus, президента положительно оценивали 64,9 проц., отрицательно – 15,4 проц. респондентов.
На втором месте в рейтинговой таблице наиболее благосклонно оцениваемых политиков – председатель Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ), европарламентарий Вилия Блинкявичюте. В июле ее положительно оценивали 45,9 проц. участников исследования, отрицательно – 30,1 проц. В марте результат был почти аналогичным – свои симпатии лидеру социал-демократов выразили 50,4 проц. респондентов, отрицательно ее оценивали 27,3 проц. опрошенных.
На третье место в таблице поднялась спикер Сейма, глава Движения либералов Виктория Чмилите-Нильсен. По данным опроса, в июле положительно о ней отзывались 41,4 проц. опрошенных, отрицательно – 42 проц.
На четвертом месте – министр обороны Лауринас Кащюнас. В июле его положительно оценивали 40,6 проц. опрошенных, отрицательно – 27,1 проц.
Закрывает пятерку лидер Союза демократов „Во имя Литвы“ Саулюс Сквернялис. В июле парламентария поддерживали 38,9 проц., отрицательно его оценивали 34,6 проц. опрошенных. В марте – 39,3 проц. и 35,9 проц. соответственно.
За ним следует председатель Союза крестьян и зеленых Литвы Рамунас Карбаускис. В июле положительно об этом политике отзывались 31,6 проц., отрицательно – 42,6 проц. респондентов (в марте – 33,7 проц. и 42,8 проц. соответственно).
Схожий результат демонстрирует и мэр Каунаса Висвалдас Матийошайтис. В июле его положительно оценивали 31,3 проц. опрошенных, отрицательно – 40,1 проц. (в марте – 26,5 проц. и 47,8 проц. соответственно).
Министра внутренних дел Агне Билотайте в июле положительно оценивали 27,9 проц., отрицательно – 44,7 проц. участников опроса (в марте – 21,4 проц. и 48,3 проц. соответственно).
Премьера Ингриду Шимоните положительно оценивали 24,6 проц., отрицательно – 58,3 проц. опрошенных. Рейтинг главы Правительства немного улучшился – в марте ее положительно оценивали 20 проц., отрицательно 63,5 проц. респондентов.
По данным опроса, десятку самых популярных политиков закрывает председатель Партии регионов Литвы Йонас Пинскус. Положительного мнения о нем придерживались 24,4 проц. участников исследования, отрицательного – 31,3 проц. (в марте – 27,2 и 27,6 проц. соответственно).
Наименее положительно жители оценивают министра иностранных дел, лидера правящих консерваторов Габриэлюса Ландсбергиса – 65,6 проц. оценивают отрицательно. В марте главу дипломатии отрицательно оценивали 69,8 проц. участников опроса.
Председателя Избирательной акции поляков Литвы – Союза христианских семей Вальдемара Томашевского в июле отрицательно оценивали 63,3 проц. участников опроса (в марте – 62 проц.).
По данным опроса, министра здравоохранения Арунаса Дулькиса в июле отрицательно оценивали 61,6 проц. респондентов, министра сельского хозяйства Кястутиса Навицкаса – 51,4 проц.
Вернувшегося в активную политику лидера Партии труда Виктора Успасских положительно оценивали 16 проц. участников опроса, отрицательно – 55,5 проц.
Репрезентативный опрос жителей 11-21 июля по заказу Lietuvos rytas провел центр исследования общественного мнения рынка Vilmorus. Максимальная погрешность результатов опроса составляет 3,1 процента.