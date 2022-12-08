"Вы знаете, я всегда был сторонником честности и открытости в политике. И, возможно, это то качество, которое Украина всегда демонстрирует и ожидает такой же открытости от других стран, союзов и международных организаций. Поэтому, когда идет заявление о том, что дверь открыта, Украина говорит: мы готовы войти в эту дверь", — заявил глава украинского парламента в интервью BNS в среду.

"Мы готовы соблюдать стандарты и требования НАТО как альянса, но хотим, чтобы эта дверь была действительно открыта, а не превратилась в форточку", — добавил он.

Так Стефанчук прокомментировал заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга на прошлой неделе о том, что "двери НАТО открыты" для Украины, и что страна, сопротивляющаяся российскому вторжению, однажды станет членом блока.

В сентябре Киев подал заявку на ускоренное вступление в НАТО, но шансы на то, что это произойдет в ближайшее время, кажутся туманными, особенно пока Украина находится в состоянии войны.

Киев надеется, что прорыв будет достигнут во время саммита Альянса в следующем году в Вильнюсе.

Стефанчук также сообщил, что до конца года Украина выполнит все обязательства, взятые на себя в статусе кандидата в Европейский Союз, чтобы в начале следующего года начать официальные переговоры о вступлении в Сообщество.

"До конца этого года мы проинформируем ЕС о выполнении всех условий, которые предъявляются к Украине. Мы знаем, что в конце года ЕС даст оценку того, как Украина выполняет эти условия. Если она будет положительной, мы надеемся, что будем готовы начать переговоры о полноправном членстве в ЕС в начале следующего года", - сказал политик.

Говоря о ходе развязанной Россией войны, председатель Верховной Рады подчеркнул, что атаки РФ на энергетическую инфраструктуру не сломят решимости украинцев, а переговоры с Москвой возможны только с позиции силы.

Хотя с начала вторжения Запад ввел в отношении России ряд санкций, Стефанчук говорит, что они недостаточны.

"Нас не волнует количество санкций. Нам важно качество этих санкций. Поэтому, если говорить об отключении от SWIFT, то это должно быть полное отключение от SWIFT. Когда мы говорим о запрете российских энергетических компаний, это должен быть полный запрет. Когда мы говорим о море и морских портах, должны быть тотальные запреты. Когда мы говорим о личных санкциях, это должны быть полные запреты без исключений. Только тогда они будут эффективны", - сказал он.

Председатель Верховной Рады заявил, что для противодействия российским авиаударам Киев ведет переговоры с Западом о передаче ракетных комплексов Patriot.

На этой неделе Польша, наконец, решила принять ракеты Patriot из Германии, несмотря на то, что Варшава ранее призывала Берлин вместо этого отправить их в Украину. Однако Польша подчеркивает, что продолжит поддерживать их передачу Украине.