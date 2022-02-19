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Российские войска "готовы нанести удар" по Украине, заявил министр обороны США Ллойд Остин, находящийся с визитом в Вильнюсе.
Находящийся в Вильнюсе министр обороны США: российские войска "готовы нанести удар" по Украине
© DELFI / Orestas Gurevičius

"Они (российские военные - BNS) в настоящее время стоят на позициях и готовы нанести удар по Украине", - заявил в субботу на пресс-конференции представитель США.

По его словам, кремлевские силы все ближе подбираются к границам Украины. Однако глава Пентагона подчеркнул, что ситуация до последней минуты еще может быть урегулирована по дипломатическим каналам.

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"США в сотрудничестве с нашими союзниками и партнерами предложили ему (Владимиру Путину — BNS) возможность искать дипломатическое решение. Надеюсь, он воспользуется этим. Надеемся, что он отойдет от порога конфликта", — сказал Остин.

По мере эскалации напряженности в регионе Пентагон объявил на прошлой неделе, что выводит из Украины около полутора сотен военнослужащих, прошедших подготовку национальных сил в стране. Однако Остин подчеркнул, что США по-прежнему привержены сотрудничеству с Киевом в этой сфере.

По данным США, Москва стянула около 150 тысяч военнослужащих и различную военную технику к границе с Украиной.

Запад опасается возможного военного вторжения в эту страну. Опасения по поводу возможной войны в Украине недавно усилились после заявления президента США Джо Байдена о том, что президент России Владимир Путин принял решение о нападении на Украину и что это может произойти в ближайшие дни.

В ответ на действия России союзники по НАТО перебросили дополнительные войска в Литву и другие восточные страны Альянса.

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