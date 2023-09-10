"Надо что-то делать, не получится отмахнуться": политэмигрант Анастасия Шевченко о Навальном, войне и судьбах детей в России

"Изолятор — это не только в бытовом плане ужасные условия. Это унижения. Как личность тебя стирают".
"Мы уехали прошлым летом, потому что школа использовала моих детей в пропаганде. Потому что я бы сидела. Потому что не могла говорить то, что считала правдой.
Я не очень хочу заходить внутрь ШИЗО — еще есть флешбеки. Это просто серые стены, нары железные, двухъярусные, раковина напротив. Вместо туалета — просто дыра. Над дырой видеокамера на тебя смотрит. Стол и все прикручено к полу. И везде тараканы, нет воды. Не сильно хочу погружаться в эти воспоминания", — говорит Анастасия.
С 2017 года Анастасия была координатором ростовского отделения движения "Открытая Россия", созданного по инициативе предпринимателя Михаила Ходорковского. Спустя 2 года ей предъявили обвинение по уголовной статье о деятельности нежелательной организации и арестовали по решению суда.
"За что сидела? Ни за что. За пикет, за дебаты, за участие в семинаре.
Изолятор — это не только в бытовом плане ужасные условия. Это унижения. Как личность тебя стирают. Они не обращаются к тебе по имени. Там нет зеркала — ты не знаешь, не видишь больше, как ты выглядишь. Унизить тебя и сломать — основная задача. И то, что Навальный не сломлен до сих пор, говорит о том, что он огромной воли человек. Мне без вариантов, для меня мотивация — это дети. Я единственная, кто может о них позаботиться. Когда через 2 дня в изоляторе меня повезли в суд, сказали: сумку не оставляй, все равно сюда вернешься. Я поругалась с приставами и сказала: нет, я не вернусь больше. И меня, действительно, отправили под домашний арест", — вспоминает Анастасия.
"Хочется, чтобы смерть моего ребенка не прошла просто так. Чтобы это было сообщение людям — какова цена".
29 января 2019 года адвокат Анастасии Шевченко на заседании суда сообщил, что у Алины, старшей дочери Анастасии, возникли проблемы со здоровьем, которые могут быть смертельно опасными для ребенка-инвалида. Но Анастасии так и не позволили навестить дочь в больнице.
"Правоохранительные органы, следствие, прокуратура очень жестоко относились к моим детям. Я тогда не понимала, почему. Почему вообще не важна жизнь и здоровье ребенка. Моя дочь заболела бронхитом спустя 3 дня после моего ареста, и через неделю она умерла в больнице одна, потому что ей не оказывал помощь никто. Там были врачи, но она ребенок-инвалид, ее надо было кормить, умывать. И когда я приехала, меня пустили только после того, как у нее дважды остановилось сердце. До этого судья не пускала. Когда меня пустили, медсестра плакала и рассказала, что ей нечего было есть, не было перемолотой еды для таких детей. Ей даже никто за сутки не поменял памперс. У нее поднялась сильная температура, и она просто сгорела".
1 февраля соболезнования в связи со смертью дочери Анастасии Шевченко выразил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков.
"Всю вину за смерть моей старшей дочери я возлагаю на путинский режим. Но и младшие мои дети отхватили от этого режима очень много. Потому что сидеть дома под домашним арестом с мамой — это делать все за маму. Если ты заболел, доктор к тебе не придет — ты должен один ехать на скорой. Если ты на улице, то не можешь позвонить маме. Если ты заблудился, как это было с моим сыном-первоклассником. Он в мороз пошел не туда, и просто два часа ходил по холоду", — говорит Анастасия.
Активистка считает, что жестокость к детям политзаключенных — это целенаправленная политика российского режима, который использует жизни и здоровье близких для шантажа и давления на оппозиционеров.
"Вот Кара-Мурза сидит, ему дали 25 лет тюрьмы. И первое, что ему запретили — звонить детям. Зачем? В этом же нет смысла. Это такого рода давление. Когда я в суде просила разрешения допустить врачей к моим детям, если они болеют, чтобы они не ездили по скорой одни, следователь сказал: мы не считаем необходимым пускать врачей к детям Шевченко. Я эту фразу запомнила на всю жизнь. Просто скотство. Хочется, чтобы смерть моего ребенка не прошла просто так. Чтобы это было сообщение людям — какова цена", — говорит Анастасия.
Активистка также подчеркивает, что зачастую судьба оппозиционеров в провинции незавидна — к ним меньше приковано внимание медиа, а силовики более жесткие.
"Отличие огромное. Когда я говорила своим друзьям, сидевшим в Москве, про условия в изоляторе в Ростове, они смеялись: да ты что! У нас там можно освежитель для воздуха принести, матрац свой. А у нас ничего нельзя — просто клетка, как ШИЗО Навального. И там про тебя забудут — в Москве все-таки журналисты в суды приходят, освещают это. И если бы не трагедия с моей семьей, я не знаю, насколько бы моя история была в медиа. И мне кажется, что силовики более лютые. Возьми Краснодар или Ростов, где недавно у нас просто умер человек в изоляторе",— говорит Анастасия.
"Погиб баскетболист, погиб дирижер — люди, которые вообще не должны были оказаться на фронте".
24 февраля 2022 года Анастасия планировала улететь в Москву. Утром она получила сообщение от друга — "мы никуда не едем, началась война". В Ростове-на-Дону, городе, граничащим с Украиной, летали уже не гражданские самолеты.
"Дети спрашивали меня, что мы будем делать. Я отвечала — подождите, я никогда не жила во время войны. Решила, что мы уедем из страны, так как я не могла быть частью этой страны больше. Но тогда билеты стоили более 200 000 рублей. Подумала, что детям надо было закончить учебный год. И не стоит, не подумав, уезжать, тем более, я на условном сроке — мне надо отмечаться во ФСИН. Дети закончили школу, и мы уехали", — вспоминает Анастасия.
По мнению активистки, простой "аполитичный" обыватель уже ощутил на себе последствия войны — так как трагедия постучала во многие двери. В том числе и к тем, кто "политикой не интересовался".
"Нельзя не замечать, когда в каждом дворе похоронка. У меня одноклассник там погиб, у кого-то знакомые, родственники. Нельзя не замечать сильное ухудшение качества жизни, рост цен, цензуру. Возможно, они никогда и не читали какие-то свободные телеграм-каналы, но уже инстаграм — экстремизм, фейсбук — экстремизм. Куда ни посмотри — везде нежелательный, террорист, экстремист. Даже атмосферу страха саму нельзя не замечать. Я вспоминаю свой город, когда началась война. Везде появились люди с оружием. Появлялись вечно свежие цветы у памятника «вежливым людям» в Ростове. Это значит, кто-то погибал. Появились Z везде, на государственных учреждениях, автобусах, троллейбусах, на полицейских машинах, машинах ФСИН.
Я смотрю похоронки, которые приходят в социальных сетях. Погиб баскетболист, погиб дирижер — люди, которые вообще не должны были оказаться на фронте. Такое чувство, что пришли абсолютно за всеми", — говорит Анастасия.
"Мятеж Пригожина был нужен. Очень легко поддержать человека с оружием, который на танках идет на Москву"
"Выйти на протест против Путина сейчас — это либо сидеть в тюрьме, либо быть убитым. Убивать протестующих — ради бога, он это сделает. Мирный протест уже не сработает.
Есть люди, которые боятся говорить — они даже боятся давать комментарий журналистам. Когда Пригожин зашел в город, я просила всех [дать комментарий по событиям в Ростове — прим.]— никто не согласился, все боялись идти по моим стопам, сидеть в тюрьме или сидеть под домашним арестом.
Этот мятеж был нужен, чтобы показать, что мы имеем. Очень легко поддержать человека с оружием, который на танках идет на Москву. Потому что он сильный, а у людей есть большой запрос на правду, все устали от вранья — и вроде он говорит правду. Что у нас нет оружия, война не нужна, что мы проигрываем. И вообще надоел Путин — даже сторонникам этой войны. С другой стороны, те, кто против и Путина, и Пригожина, был такой запрос — а что делать, дайте нам план. Есть проблема общества — инфантильность и безответственность. Мы все время ждем, что кто-то за нас решит, поможет, спустит на вертолете. А мы пока отсидимся, там само собой все организуется. Потому что это еще советское прошлое, мы так воспитаны годами. Ты лишаешься самостоятельности с самого садика. Ты живешь стереотипами, скованный", — говорит Анастасия.
"Я тоже Россия. Многие из нас, кто здесь, с другой страной себя не ассоциирует. И Россия никуда не денется"
По информации знакомых Анастасии, связанных с российскими компаниями-мобильными операторами, с началом войны прекратили функционировать 850 000 российских сим-карт.
"Люди не просто уехали — они уехали навсегда. Ясно, что этих симок больше. Масштаб очень большой.
В Литве многие переживают — что-то случится, и мы вернемся. И то, что делают люди — все же здесь больше работают на то, чтобы была связь с Россией. Журналисты показывают, что происходит, какие-то политические движения проводят митинги и семинары. Мы здесь делаем все, чтобы связь с Россией держать, помогать тем, кто там остался. Я тоже Россия. Многие из нас, кто здесь, с другой страной себя не ассоциирует. И Россия никуда не денется, она останется и соседом Литвы, и Украины. Но надо что-то делать, не получится отмахнуться.
Это трагедия. Мне звонят мои знакомые из Питера, украинцы, которые просто жили в России. Началась война. Умерла мать, погибла от бомбежек. Брать уехал, инструктор йоги, воевать, на фронт. Человек не может похоронить мать свою, забрать семейные фотографии. Это большая трагедия, что так разрушены связи. Это все на совести Путина".