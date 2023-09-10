"Надо что-то делать, не получится отмахнуться": политэмигрант Анастасия Шевченко о Навальном, войне и судьбах детей в России

"За что сидела? Ни за что. За пикет, за дебаты, за участие в семинаре.

Изолятор — это не только в бытовом плане ужасные условия. Это унижения. Как личность тебя стирают. Они не обращаются к тебе по имени. Там нет зеркала — ты не знаешь, не видишь больше, как ты выглядишь. Унизить тебя и сломать — основная задача. И то, что Навальный не сломлен до сих пор, говорит о том, что он огромной воли человек. Мне без вариантов, для меня мотивация — это дети. Я единственная, кто может о них позаботиться. Когда через 2 дня в изоляторе меня повезли в суд, сказали: сумку не оставляй, все равно сюда вернешься. Я поругалась с приставами и сказала: нет, я не вернусь больше. И меня, действительно, отправили под домашний арест", — вспоминает Анастасия.