Начинается ежегодная встреча дипломатических представителей Литвы

По видеосвязи к главам дипломатических миссий и консульских учреждений Литвы обратится министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Как указывает МИД, в ходе традиционной встречи литовские дипломаты обсудят задачи, поставленные перед дипломатической службой: поддержку Украины в борьбе с российской агрессией, приоритеты Литвы в НАТО и Европейском союзе (ЕС), реализацию и укрепление санкций ЕС, отношения с наиболее важными партнерами Литвы, развитие отношений с государствами Индо-Тихоокеанского региона, интересы Литвы в международных организациях, вопросы сотрудничества в целях развития и другие вопросы.
„Как обычно, большое внимание будет уделено экономической дипломатии – содействие экономической деятельности литовских представительств будет обсуждаться с министром экономики и инноваций Аушриней Армонайте. Министр обороны Лауринас Кащюнас и представители ассоциаций оборонной промышленности Литвы представят текущую ситуацию и планы развития литовской оборонной промышленности“, - говорится в пресс-релизе МИД.
Представители компании Repsense представят руководителям литовских дипломатических и консульских учреждений результаты коммуникативного исследования имиджа Литвы за рубежом. Литовским дипломатам будут также представлены мероприятия литовского сезона этого года во Франции, будет почтена память семьи дипломатов Лозорайтисов, а также состоится встреча женщин-послов с руководителями ассоциации Lyderė (Женщина-лидер).
Как сообщает МИД, в ходе встречи дипломатических представителей Литвы большое внимание будет уделено приоритетам и видению политики диаспоры на будущее, сотрудничеству дипломатической службы и других учреждений в поощрении связей с диаспорой и возвращения в Литву, роли самоуправлений в реализации политики диаспоры.
В настоящее время у Литвы есть 44 посольства, 10 консульств, 7 представительств при международных организациях, офис в Палестине и филиал посольства в Хорватии в Скопье, Северная Македония.