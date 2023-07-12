Началось заседание Совета НАТО – Украина

Об этом двустороннем формате члены Альянса договорились в принятой во вторник Вильнюсской декларации – созданный Совет позволит сблизить отношения между Украиной и НАТО.

"Приветствую всех собравшихся, поздравляю с первым заседанием Совета НАТО – Украина. Это поистине исторический момент. Союзники и Украина сидят вместе как равные партнеры. И наша общая цель – обсудить видение безопасности евроатлантического пространства", - заявил в начале встречи генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.