12 июля 2023 г. 14:17

Началось заседание Совета НАТО – Украина

 
ELTA
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ФОТО: ELTA / Julius Kalinskas

В среду в рамках Вильнюсского саммита НАТО началось заседание Совета НАТО – Украина, в котором также участвует президент Владимир Зеленский.

Об этом двустороннем формате члены Альянса договорились в принятой во вторник Вильнюсской декларации – созданный Совет позволит сблизить отношения между Украиной и НАТО.

"Приветствую всех собравшихся, поздравляю с первым заседанием Совета НАТО – Украина. Это поистине исторический момент. Союзники и Украина сидят вместе как равные партнеры. И наша общая цель – обсудить видение безопасности евроатлантического пространства", - заявил в начале встречи генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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